Strakonice - Prozatím není rozhodnuto, zda se na Velké náměstí ve Strakonicích vrátí po skončení rekonstrukce městská hromadná doprava.

Speciální autobus určený do historických center měst | Foto: Archiv

Zastávky autobusů městské hromadné dopravy i dalších linek mimo centrum v ulicích Husova a Katovická mají být zatím náhradním řešením při rekonstrukci Velkého náměstí. Zda to tak bude napořád nebo se tam tyto spoje vrátí, zatím není jasné.

Radnice by totiž chtěla dopravu v zrekonstruovaném centru značně zklidnit. Starosta Pavel Vondrys na jarním setkání s občany připomněl loňský průzkum. „Při něm se ukázalo, že šedesát procent aut tudy jen projíždí,“ dodal.

Autobusy by z centra zmizet neměly. To si myslí obyvatel Strakonic Josef Soukup. „Když tam nebudou stavět, kdo tam půjde,“ zamyslel se. Pro starší lidi pak odlehlé zastávky budou příliš daleko.

Vyloučit městskou hromadnou dopravu z centra by byla škoda i podle ředitele ČSAD STTRANS Vladimíra Warische. Jako provozovatel těchto spojů jsou připraveni nakoupit speciální autobusy určené do historických center měst. „Takový vůz má jen devět a půl metru a je ještě menší, než malé autobusy, které už na našich linkách jezdí,“ popsal. Podklady prý už předal k posouzení radnici.

Druhou stranu mince připomněl místostarosta Pavel Pavel. Některé linky podle něj nejsou vytížené, jedou jimi například jen dva lidé. A najít ve Strakonicích optimální trasu, která by obsloužila město, je také problém.

Pavel Vondrys doplnil, že aktualizace městských linek bude nutná v každém případě, ať už tudy autobusy budou jezdit nebo ne.

Právě zahájená rekonstrukce Velkého náměstí a přilehlých prostor má trvat celkově dva roky. Do té doby by mělo být definitivně jasné, jak to s městskou dopravou v této lokalitě bude.