Inscenaci pro Malé divadlo pravil režisér Jiří Ondra. „Je celoživotně specializovaný na divadlo pro předškolní děti,“ představuje ho šéf opery. Se souborem na Mimi opeře spolúčinkují také herci z Malého divadla.

Operní hudbu pro nejmenší napsal českobudějovický skladatel Lukáš Sommer. „Na komorní scéně budou jeden prostor sdílet diváci, muzikanti i účinkující a různé objekty a zhruba půl hodiny se budou kojenci a jejich rodiče bavit a žasnout nad jevištními zázraky a krásnou hudbou, která bude znít kolem nich,“ láká Tomáš Ondřej Pilař.

Jakou hudbu uslyšíte? „Instrumentální, její základ hraje komorní těleso osmi našich muzikantů. V zastoupení budou housle, viola, violoncello, klarinet, fagot, flétna, bicí a k tomu jsou čtyři hlasy a to dohromady vytváří takový komorní něžný a velmi hravý zvuk,“ líčí Tomáš Ondřej Pilař a dodává: „Je to operní hudba v moderním hravém hávu, je velmi líbivá a stráví ji každý, kdo je na opeře poprvé, což ty kojenci jsou.“

Zkoušení novinky bylo samo o sobě specifické. „Herci a zpěváci se musí připravit na tisíce situací, které mohou nastat, protože celé představení probíhá v interakci s kojenci a malými dětmi. Proto bylo o něco delší,“ vzpomíná šéf opery a poukazuje na to, že jde o interaktivní představení. „Je zajímavé, že všechny hudební party mají různé možnosti, jak se vyvíjejí během samotného představení,“ říká a dodává: „Když někdo půjde dvakrát, uslyší trošku jiný vývoj partitury.“

Jestli dětské publikum nevydrží v klidu, prý nevadí. „Rodiče s kojenci budou usazeni na polštářích na zemi a je úplně v pořádku, pokud budou děti do představení nějak zasahovat, pokud budou něco říkat nebo nedej bože plakat, to všechno je součástí té hry, to všechno je součástí života,“ říká na závěr Tomáš Ondřej Pilař.