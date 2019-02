Českobudějovicko - Jasná obloha, sluníčko v zádech a vítr ve vlasech. Ideální podmínky měli pro svou poslední jízdu sezony příznivci historických vozidel a motocyklů.

Ti se v pátek dopoledne sešli v Plavu u Českých Budějovic, aby se odtud vydali na spanilou jízdu do Chvalšin a dál až do cílové stanice v Černé v Pošumaví. Jedním z těch, kteří si nenechali ujít možnost ještě naposledy provětrat svou motorku, byl také Zdeněk Marcín z Českých Budějovic.



DEVATENÁCT KONÍ POD KAPOTOU

„Přijel jsem na motorce značky Indián. Vyrobená byla v roce 1930. Objem je 750 kubíků a motorka má 19 koní,“ nastínil Zdeněk Marcín technické parametry své motorky. Na té jezdí třetím rokem.



Letošní sezona pro něj začala v květnu Rallye Křivonoska a skončila právě včerejší vyjížďkou. „Od toho května jsme najeli zhruba dva tisíce kilometrů, teď jsme zrovna byli na Křivoklátu, to jsme najeli asi šest set kilometrů,“ vyprávěl Zděněk Marcín a pokračoval: „Teď už půjde motorka do garáže. Projdou se všechny mechanické části a pak se zakonzervuje na další sezonu,“ dodal s tím, že k motorkám jej přivedl taťka, který si prvního, jak Zdeněk Marcín říká „rudého divocha“, pořídil v roce 1980.



MILIONOVÝ KRASAVEC

Zdeněk Marcín ale nebyl jediný, kdo tomuto Rolls-Royci mezi motorkami podlehl. Už v Plavu se kolem něj utvořila skupinka obdivovatelů. „Indián je známá motorka. Dokonce se traduje, že tu jeho rudou barvu zvolil potom největší český předválečný výrobce motorek Jawa František Janeček právě pro své motorky,“ řekl jeden z fanoušků tohoto stroje, jehož současná pořizovací cena je údajně třicet pět tisíc amerických dolarů