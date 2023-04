Ať už jste školák pídící se po informacích nebo dospělák, kterého nemůže v oblasti sexu jen tak něco překvapit, nenechte si ujít putovní výstavu Milování v přírodě v Prácheňském muzeu v Písku. Zábavná a interaktivní expozice věnovaná rozmnožování je vhodná pro všechny generace, žákům základních škol i dospělým může rozšířit obzory nejen v sexuální výchově, ale i přírodovědě. Hostuje tu jako na prvním místě v jižních Čechách až do 28. května. A stále se mění.

Milování v přírodě ukazuje Prácheňské muzeum. Baví závody spermií i další prvky | Video: Lenka Pospíšilová

Nejnovějším exponátem je obří vagína, kde si lze zasoutěžit v závodech spermií. To je inovace, kterou do expozice přidal písecký zoolog, vedoucí přírodovědného oddělení a kurátor výstavy Jiří Šebestian.

Cílem výstavy je dle jeho slov poodhalit tajemství rozmnožování zvířat. K tomu slouží sbírkové exponáty, fotografie, videa i řada interaktivních prvků. „Nevyhneme se ani člověku, i když lidé v této oblasti nevynikají, spíše naopak,“ směje se Šebestian.

Poprvé v kraji

Výstava objela už asi deset míst v republice a nyní je na první zastávce v Jihočeském kraji. „Každý zoolog nebo muzejník si k expozici vždy něco doplní, takže už vůbec nevypadá jako ta původní,“ vysvětluje.

Výstavu Milování v přírodě lze navštívit do neděle 28. května denně kromě pondělí v době od 9 do 18 hodin. Komentované prohlídky s kurátorem se konají v termínech 17. května od 17 hodin a 26. května v rámci Muzejní noci se uskuteční hned dvě. Velký zájem o návštěvu eviduje Prácheňské muzeum i ze strany základních škol, denně kurátor provází jednu či dvě výpravy. Jde o vhodný doplněk výuky přírodovědy, či sexuální výchovy pro děti cca od 10 let.

V Písku prý byli odvážní a doplnili netradiční inovativní prvek. „Pět dní jsem vytvářel čtyřmetrový model vagíny, původně to byly jen holé stěny. Všichni ředitelé ostatních muzeí to zakázali, ten náš byl první tak statečný, kdo povolil ušít předek včetně poštěváčku,“ upozorňuje zoolog.

Pohlaví lze ovlivnit

Když chtějí, mohou si návštěvníci nebo školní exkurze střihnout závody spermií k vajíčku, které vnitřek instalace umožňuje. Jiří Šebestian dodává i další zajímavá fakta, která na modelu i demonstruje. „Spermie lze i zbrzdit, králové kdysi vyčítali královnám, že nerodí syny, protože se věřilo, že ženy mohou za pohlaví dítěte. Pak se ale prokázalo, že je to kódované mužskými pohlavními buňkami. Dneska se ale zase ukázalo, že ženy mohou podvědomě ovlivňovat prostředí v pochvě tak, že favorizují pohyb buď těch těžších s chromozomem XX (ženských), nebo lehčích XY (mužských) spermií,“ naznačuje s tím, že v Americe už si lze při umělém oplodnění volit s vyšší pravděpodobností konkrétní pohlaví dítěte, což je v Evropě zakázané.

Teorie, že před válkou se rodí více holek než kluků, protože ženy si podvědomě přejí dívky, aby jejich synové nemuseli do války, tak nabírají skutečných rozměrů. „V přírodě není nikdy nic stoprocentní, každý může mluvit do všeho, asi na tom opravdu něco bude,“ míní Jiří Šebestian.

Další zajímavosti

V úvodu výstava provádí návštěvníka zásadní otázkou, proč vůbec existuje sex a jaké jsou jeho výhody, ale i nevýhody oproti nepohlavnímu rozmnožování. Návštěvníci poznají třeba i živočichy, kteří sex provozují jen minimálně, nebo vůbec. Další část je věnována námluvám a párovacím systémům. Prohlédnout si lze diorama s tokaništěm polygynních tetřívků, či tzv. loubí australských lemčíků, kteří lákají samičky na své sbírky modrých věcí. Na místě si lze vytvořit také profil ideálního partnera a porovnat jej s ostatními lidmi.

Během prohlídky jsou zdůrazněny také rozdíly mezi samci a samičkami, ať už jde o vzhled, či namlouvací techniky. Příznačně je zde popsán i samotný milostný akt. Autoři výstavy z olomouckého Vlastivědného muzea zoolog Peter Adamík a entomolog Miloš Krist nezapomněli na zvířecí rekordmany v délce kopulace, která může trvat dny, týdny, měsíce, nebo do konce života jednoho z partnerů (většinou samce).

Objevují se zde i zástupci fauny, kteří praktikují vnější oplození, lze se podívat i na praktické ukázky ve formě videoprojekcí. Součástí je také fotokoutek.