I zpěvák Petr Kolář pocházející z Českých Budějovic vzpomíná na přítele a kolegu Karla Gotta.

Zpěvák Petr Kolář. | Foto: Archiv Petra Koláře

Těžko se prý dá vyjádřit v pár větách jaký byl Karel Gott člověk. "Byl nesmírně pracovitý, miloval svoji práci a do poslední chvíle, kdy mohl, chtěl být na jevišti. Právě publikum bylo to, co mu dodávalo energii do dalších projektů. Byl laskavý, pokorný, vždy jsem si ho vážil jako kolegy ale také jako kamaráda," přibližuje osobnost Karla Gotta zpěvák a dodává: "Mohl bych tady psát ještě spoustu vět a pořád by to nestačilo, abych dokázal vyjádřit jaký Karel byl člověk."