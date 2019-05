Strakonice - Několik desítek lidí se v úterý 28. května sešlo na Velkém náměstí ve Strakonicích. Lidé opět přišli podpořit hnutí Milion chvilek pro demokracii, které nesouhlasí s jmenováním Marie Benešové do funkce ministryně spravedlnosti a požaduje její demisi.

Prohlášení s názvem Je čas vystavit premiérovi účet přečetl lékař Martin Kubíček. Po něm mohli zájemci veřejně říct svůj názor. Hana Filipová přiblížila svoji účast na demonstraci v Praze. "Byla jsem tam se svojí jedenáctiletou dcerou a přesvědčila se o tom, že tvrzení, že děti nemají na demonstraci co dělat, není pravdivé. Nikdy jsem svoji dceru neučila lhát a nebudu to dělat ani nyní. Jsem pyšná na to, že jsem nikdy nekradla a nebude tedy tolerovat tvrzení, že lhali a kradli v životě všichni. V Praze byla úžasná atmosféra a když moje dcera řekla, že příště pojedeme zase, slíbila jsem jí to. Pojedeme."