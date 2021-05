Po téměř devíti letech se své funkce vzdal ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje Milan Kučera, a to k 30. dubnu. Ke svému kroku se vyjádřil pro Deník.

JUDr. Milan Kučera Ph.D. | Foto: Jihočeský kraj

Ředitelé Krajského úřadu Jihočeského kraje Jan Stráský, Luboš Průša a Milan Kučera.Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová„Rozhodl jsem se rezignovat na svou pozici na základě situace, která vznikla. Konkrétní důvody nicméně uvádět nechci, nebylo by to korektní. Všichni ti, co jsou ve věci zainteresováni, je znají a vědí, co mě k tomu vedlo,“ řekl dnes již bývalý ředitel úřadu. „Vzdal jsem se pracovního místa, šlo o jednostranný právní úkon, a oznámil jsem to panu hejtmanovi.“