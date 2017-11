Milan Jungvirt už není místostarostou. Zastupitelé ho na návrh starosty odvolali

Strakonice - Politická válka, rozchod na nejvyšší úrovni. Milan Jungvirt (Strakonická Veřejnost) už není místostarostou.

Na návrh starosty Břetislava Hrdličky (Strakonická Veřejnost) ho ve středu 1. listopadu odvolali strakoničtí zastupitelé. Z 21 jich bylo pro odvolání 14. Jak Břetislav Hrdlička svůj návrh zdůvodnil? "Nefunkční kooperace a komunikace se starostou," uvedl na adresu odvolaného Milana Jungvirta. Ani později se už nechtěl ke svému zdůvodnění vracet.

Nyní už bývalý místostarosta Milan Jungvirt k tomu řekl: "Dozvěděl jsem se to v úterý 31. října v 11.45 hodin. Co se týká zmíněné komunikace, musí být oboustranná. Myslím si, že jsem svoji práci dělal dobře, ale vše je právě o váznoucí komunikaci mezi mnou a panem starostou," řekl Milan Jungvirt. Na otázku, zda jde o rozkol v hnutí Strakonická Veřejnost, sdělil: "Přirovnal bych to k situaci v hnutí ANO 2011. I tady je vše otázkou jednoho muže. Není to o žádné struktuře, ale vše řeší jeden člověk."

Na post uvolněného místostarosty schválili zastupitelé Josefa Štrébla (Volba pro město), který v letech 1990 až 1998 zastával funkci strakonického starosty. "Tuto otázku mi starosta Břetislav Hrdlička položil už dříve a nebráním se klukům pomoct. Znovu jsem byl osloven v úterý 31. října a hodně jsem o všem přemýšlel. Nemohl jsem ani pořádně spát," uvedl Josef Štrébl.

Strakonice se vrací k modelu dvou místostarostů, který fungoval do prosince 2015, kdy rezignovala místostarostka Helena Brejchová (Strakonická Veřejnost). Na druhý post, ale ve funkci neuvolněného místostarosty, byl odhlasován radní a předseda představenstva pivovaru Rudolf Oberfalcer (Strakonická Veřejnost). "Beru to jako povinnost, vyplývající ze situace, která vznikla," uvedl stručně.

Opoziční zastupitel a bývalý místostarosta Pavel Pavel (Jihočeši 2012) vnímá odvolání Milana Jungvirta jako signál, že vládnoucí koalice je nestabilní. "Nevím, co ji drží po hromadě. Idee to určitě nejsou," uvedl.

Zastupitelé dále do rady města odsouhlasili dalšího člena Strakonické Veřejnosti Pavla Zacha.