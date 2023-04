Milion - komedie za všechny prachy

O čem tedy komedie vlastně je? Slavný divadelní herec, režisér a ředitel, lehce arogantní Filip Martén má problém.

Jeviště jeho divadla sežral červotoč. Na záchranu toho, co celý život budoval, potřebuje milion Euro. Známý umělec vsadí vše na jednu kartu a jde osobně požádat o peníze záhadného miliardáře a mecenáše Jeana Petitéra, který se naopak na veřejnosti neukazuje vůbec. Dostat milion Euro ovšem není jen tak…

Jednoaktová komedie, ve které se Vladimír Polívka Hynek Čermák neustále překvapují novými úkoly a výzvami. Souboj dvou výjimečných osobností. Jak tento třaskavý dialog plný nečekaných situací a chytrého humoru skončí? Získá nakonec pan Martén svůj Milion? Není za tím vším ještě něco jiného?

V případě komedie Milion nejde o první počin Michala Jančaříka. V roce 2019 na hradě Kašperk produkoval komedii Enigmatické variace, ve které se představili herci plzeňského divadla Jan Maléř a Martin Stránský. "Zjistil jsem tehdy, že by mne zrovna tohle bavilo. Druhou hrou je právě Milion, o kterém ti, kteří už ho viděli, tvrdí, že je jsou to Enigmatické variace dvě," tvrdí s mírnou nadsázkou Michal Jančařík a dodává: "Vzpomínám na jeden okamžik, když jsem oběma hercům poslal scénář. Hynek se ozval za tři dny, že se mu to líbí a jde do toho."

Na otázku, zda už má vybranou další hru, zatím odpovídat moc nechce. Důvod je jednoduchý - diváci. "Stačí jedna špatná volba a můžeš začít znova. Chci vybírat takové hry, aby se diváci bavili," vysvětlil Michal Jančařík.

Zda se záměr s komedií Milion posoudil můžete ve strakonickém domě kultury zjistit 25. dubna od 19 hodin.

Michal Jančařík

- Narodil se 10. července 1975 v Plzni. Tam také absolvoval gymnázium. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze vystudoval obor Andragogika a personální řízení.

- Od roku 1995 působil jako moderátor, celých 17 let v TV Nova moderoval předpověď počasí. Později také Snídani s Novou a od roku 2009 šest let pořad Cyklotoulky, vysílaný Českou televizí na sportovní stanici ČT 4. Amatérsky hrál tenis, lyžoval, jezdil na kole. Účastnil se cestovatelských expedic do Peru, Mexika, Norska, Slovinska, Ukrajiny, Tanzanie a na Nový Zéland.

- Na podzim 2013 vydal knihu o cyklistických výletech po Šumavě Na kole s Michalem Jančaříkem.

- Od narození trpí polycystózou ledvin. Vážné zdravotní problémy, které způsobily jeho ochrnutí, začaly v roce 2016 a dosud přetrvávají.