MHD zadarmo! Od nového roku

Strakonice - Od ledna příštího roku bude ve Strakonicích MHD zdarma.

V současnosti jezdí strakonickou MHD zdarma důchodci nad 65 let a děti a mládež do 26 let a to na základě přepravního průkazu.Foto: Deník / Alena Šrámková

Do této chvíle jezdili autobusy po městě bez poplatku pouze důchodci nad 65 let a děti. A to děti a mládež do 26 let v případě, že studují. „Pro všechny tyto cestující je nyní městská přeprava zdarma. Musí se prokázat průkazem, který je schválen přepravcem,“ dodal k současnému chodu MHD ve městě Jaroslav Maryška, vedoucí autobusové přepravy ČSAD STTRANS a.s. Starosta města Břetislav Hrdlička k této připravované změně dodává: „Celé volební období se pracuje na zefektivnění tras tak, aby neutrpěl komfort cestujících. Z těchto důvodů může být MHD od nového roku bez poplatku.“ Na efektivnosti autobusových linek se stále pracuje. Nyní jezdí strakonickou městskou hromadnou dopravou studenti VŠTE z Českých Budějovic. Ti mapují počty cestujících na jednotlivých linkách a trasách. ČTĚTE TAKÉ: Jednička bude ráno zajíždět k ZŠ Jezerní

Autor: Alena Šrámková