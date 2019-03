Město chce od firmy téměř 8,2 milionu korun za pozdní dodávku zakázky z roku 2014, kdy došlo k částečné rekonstrukci budov čp. 1 a čp. 3 na Velkém náměstí a čp. 270 Na Stráži. Strakonická soudkyně Pavla Potužníková 27. února líčení odročila. Obhájce žalované strany Jan Hošek navrhl výpověď dalších svědků. „Navrhujeme výslech bývalého starosty Pavla Vondryse, místostarosty Pavla Pavla, vedoucí majetkového odboru Jany Narovcové a pracovnice odboru rozvoje Evy Krausové,“ uvedl. Mají objasnit uzavření smlouvy mezi městem a firmou Protom v roce 2013.



Předmětem sporu je, že podle města společnost Protom nedodržela podmínky smlouvy téměř o půl roku. Město přes svého obhájce Lukáše Hodera tvrdí, že žalovaná strana přistoupila k zakázce laxně, podcenila vliv počasí a nezajistila dostatečný počet pracovníků.



První požadavek města loni zněl na částku cca čtyři miliony korun. Nyní žádá možné maximum, tedy polovinu celé dotační částky, která byla přes 16 milionů korun. Smlouva obsahuje také případné sankce pro zadavatele 0,1 procenta denně, pro dodavatele 0,5 procenta denně.



Výběrové řízení na zakázku se uskutečnilo na jaře 2013. Protože se ale přihlásil jen jeden zájemce (firma Protom) a zákon takovou možnost nepřipouštěl, bylo výběrové řízení zrušeno a vypsáno nové. Do něj už se přihlásilo více zájemců, přesto zakázka opět připadla firmě Protom.



Částečná rekonstrukce uvedených objektů byla závislá na dotaci 16,2 milionů korun (Strakonický deník květen 2013). V srpnu 2013 dalo město pokyn, že společnost Protom může začít s výrobou replik oken, kterou by v i případě nezískání dotace zaplatilo ze svého rozpočtu. To ale nehrozilo, protože město vědělo o získání dotace již v květnu 2013. Dotace byla tehdy poskytnuta na provoz státní správy (možnosti sloučení budov městského úřadu).

Termíny:

Zahájení: Září 2013

Dohodnutý termín: 16.1.2014

Skutečný termín: 30.6.2014

Stručně z jednání 27. února 2019:



Soudkyně Pavla Potužníková: "Při prvním líčení 23. října 2018 byl soud odročen, aby mohlo dojít k mimosoudní dohodě. Upozorňuji vás znovu, že soudní náklady jsou obrovské a mimosoudní vyrovnání by bylo tím nejlepším řešením." (Město loni požadovalo necelé čtyři miliony korun, firma Protom nabízela 500 000 korun. Při jednání 27. února 2019 k dohodě nedošlo.)



Obhájce žalobce Lukáš Hoder: "Dílo nebylo dokončeno a předáno včas. Žalovaný (firma Protom) byl upozorňován na zdržení."



Obhájce žalovaného Jan Hošek: "Návrh smlouvy byl vypracován nekorektně, žalobce některé body změnil ve svůj prospěch. Celá záležitost má i politický podtext, protože v době uzavření smlouvy byl jednatel firmy Protom Luděk Joza členem tehdejší rady města. Žalobce také bagatelizuje některé problémy - například bourání už vybudované šachty výtahu a podobně. Kromě toho zmíněná budova čp. 1 (bývalá škola) není využívána, takže žalobci žádná škoda nevznikla. Přístup města je v rozporu s dobrými mravy a poctivým podnikáním."



Obhájce žalobce Lukáš Hoder: "Jednotlivá zdržení mohla trvat dny, maximálně týdny. Ne několik měsíců."

Svědek Jiří Urbánek (projektant a technický dozor): "Objevily se některé problémy, například budování schodiště či bourání částečně vybudované šachty výtahu, ale šlo řádově tak o tři týdny. Podle stavebních deníků byl zhotovitel upozorňován na pomalé tempo."



Jan Špaček (soudní znalec): "Investor nezpůsobil překážky takového rázu, aby dodavatel nesplnil termín. Podle stavebních deníků dodavatel nežádal o změnu termínu a byl městem upozorňován na pomalé tempo."



Líčení je odročeno na 8. dubna, náhradní termín je 13. května.