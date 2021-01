V letošním roce byla vybrána kaplička sv. Petra na Podskalí. Jihočeským krajem jsou v rámci dotačního programu podporovány opravy sakrální architektury s cílem zachování a obnovení objektů kulturního dědictví.

Do jmenovaného dotačního programu je městem Strakonice připravován projekt Oprava kapličky sv. Petra na Podskalí. V rámci projektu dojde k opravě všech omítek, provedení vnějšího i vnitřního sol-silikátového nátěru v barevném odstínu, výměně střešní krytiny, osazení nového kovaného křížku, doplnění dveří, umístění vnitřní výzdoby kapličky, stabilizaci základového zdiva, dále bude provedena nová cihelná dlažba uvnitř kapličky a proveden okapový chodník dlážděný z lomového kamene.

Projekt Oprava kapličky sv. Petra na Podskalí, Strakonice bude předložen do opatření č. II – Obnova drobné sakrální architektury. U tohoto opatření je maximální výše dotace 50 000 Kč. Minimální požadovaná spoluúčast žadatele je 30 procent. Realizace projektu musí být dle podmínek dotačního projektu ukončena nejpozději do 31. října10. 2021, s vyúčtováním do 15. 11. 2021.

Celkové náklady projektu činí 380 000 Kč. Program poskytuje 50 000 Kč dotace. Město Strakonice tedy uhradí 330 000 Kč na opravu kapličky.

Markéta Bučoková, tisková mluvčí MěÚ Strakonice