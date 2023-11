Už brzy se v centru měst i obcí objeví letošní vánoční stromy. Někde budou instalovány, jinde rostou samy. Jak to bude na Strakonicku?

Vánoční strom Strakonice | Foto: Deník/Petr Škotko

Strakonice

Odbor životního prostředí strakonické radnice už má vytipovaný hlavní letošní vánoční strom na Velké náměstí. Podle pracovníka odboru Tomáše Turka se jedná o cca 45 let starý smrk ztepilý, vysoký přibližně 20 metrů. „V současné době ještě trvají nezbytná povolení a schvalování. Úplně jasno bude během několika dnů,“ řekl Tomáš Turek. V případě, že by z nějakého důvodu nemohl být tento smrk pokácen, má odbor v zásobě strom z obce nedaleko Strakonic.

Vodňany

Ve měst rybářů počítají na náměstí svobody se smrkem ztepilým z ulice Legií. I tento strom roste na pozemku města. „Ještě čekáme, zda někdo nebude chtít strom darovat. Ale předpokládáme, že letos se to nestane,“ uvedl šéf technických služeb Martin Čížek. Strom je cca 30 let starý. Pokud se přece jen nenajde dárce, bude smrk převezen 27. listopadu.

Volyně

V centru Volyně ještě do března 2019 rostl smrk pichlavý. Město ale rozhodlo O jeho pokácení z důvodu hniloby rozhodlo vedení města. Od té doby zdobí na Vánoce náměstí Svobody stromy instalované. Letos to bude smrk stříbrný, který se nachází na pozemcích města. Vedoucího technických služeb Ladislav Bače předpokládá, že k jeho převozu dojde mezi 28. až 30. listopadem. Stáří stromu je kolem 30 let, výška přibližně 10 metrů.

Blatná

mezi města, kde lidé mohou obdivovat živý strom, patří Blatná. Na třídě J.P. Koubka byla v roce 2001 zasazena jedle ojíněná. Ještě ale přibližně dalších 15 let zdobili Blatenští instalované stromy. Jedle na sebe vzala tento úkol až v okamžiku, kdy dostatečně zesílila.

Bělčice

Tady mají sice vysazený vlastní živý strom u kostela, ale jeho velikost ještě nestačí k tomu, aby mohl plnit svůj úděl. „Tak trochu spoléháme na to, že nám lidé darují stromy ze svých zahrad. Bývají moc hezké,“ vyjádřil se starosta Pavel Vejšický. Letos jsou ve hře dokonce dva smrky – jeden ztepilý a druhý stříbrný. „Zatím není rozhodnuto, který to bude,“ dodal Pavel Vejšický. K instalaci stromu na náměstí Jindřicha Kučery dojda přibližně týden před zahájením Adventu.

Bavorov

Náměstí Míru v Bavorově letos ozdobí smrk stříbrný. „Přivezeme ho 22. listopadu z hřbitova v obci Blanice,“ řekla místostarostka Miroslav Podlahová.

Sedlice

Svůj vlastní strom má i nejmenší město na okrese. Vlastní jedli zde zasadili na náměstí před čtyřmi lety.