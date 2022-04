Neví kolik

V Blatné zatím přesné číslo od kraje nemají. Místostarosta Pavel Ounický vysvětlil proč. „Jihočeský hejtman se nás zeptal, kolik uprchlíků jsme schopni ještě ubytovat. Zeptali jsme se, zda bude bráno v úvahu, že už jsme lidi z Ukrajiny ubytovali. Na tuto otázku jsme ale zatím odpověď nedostali,“ uvedl Pavel Ounický.

Město zatím poskytlo přístřeší 20 uprchlíkům ve své ubytovně, dále pomohlo zprostředkovat bydlení v soukromých objektech. „V tento okamžik je u nás asi 120 nově příchozích uprchlíků,“ doplnil Pavel Ounický s tím, že město může ubytovat ještě 20 uprchlíků. „Nesmíme ale také zapomínat na fakt, že v našich podnicích už roky pracují další desítky Ukrajinců,“ upozorňuje místostarosta.

Ubytování ale přináší další starosti, například s umístěním do MŠ nebo ZŠ. Zatímco blatenské školky jsou na hraně kapacity, do dvou základních škol zamíří na 40 ukrajinských dětí. Blatenská ZŠ Jana Amose Komenského v pondělí 4. dubna přivítá 21 ukrajinských dětí na I. i II. stupeň. „Budou zařazeny do tříd a učit se podle běžného rozvrhu s tím, že budou mít denně dvě hodiny jazykové přípravy. Všichni si moc přejeme, aby co nejdříve zapadly do kolektivu,“ vysvětlila ředitelka školy Jana Krapsová.

Městys Katovice dostal za úkol najít ubytování pro 18 uprchlíků. Jde o ženy s dětmi. „Některé jsme ubytovali na faře, další jsou v soukromých prostorách,“ řekl místostarosta Jindřich Zdráhal.

Další městys na Strakonicku, Štěkeň, má kvótu 11 uprchlíků. Ubytováni jsou na zámku, který patří kongregaci Anglických panen.

Kraj ze svých kvót nevynech ani malé obce. Kuřimany na Strakonicku, kde žije kol 40 obyvatel, musejí být připraveny na čtyři uprchlíky. Jde o minimální počet. Podle starosty Miroslava Hejtmánka má obec připravenou společenskou místnost se základním vybavením. Jak ale zdůraznil, jde o nouzové řešení.