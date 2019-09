To, jaký máme v budově vzduch a prostředí, ovlivňuje naše výkony a například i zdraví. Jak kvalitní prostředí je ve městě a ve strakonických školách, zjistí nové měřicí přístroje.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radim Tuček

První by měly být za přibližně čtrnáct dní v ZŠ Dukelská ve Strakonicích. Tři čidla budou umístěna v učebnách, a po jednom na chodbě a v tělocvičně. Podle tiskové mluvčí města Markéty Bučokové zvládnou například vyhodnotit koncentraci oxidu uhličitého. Poznají, kdy je učebna příliš vydýchaná a upozorní na to, že je třeba vyvětrat. „Některé měřicí přístroje budou v nezateplené části školy a jiné v té, která už zateplením prošla. Budeme tak mít srovnání i ohledně zateplení. Co se týká větrání, na to samozřejmě dbáme i bez měřidel,“ uvedl ředitel školy Rudolf Prušák.