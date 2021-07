Temelín jako elektrárna s největším instalovaným výkonem v Česku kryje cca pětinu domácí spotřeby. Loni vyrobil Temelín 15,75 terawatthodiny, Dukovany vyrábějí něco přes 15 TWh.

Premiéra s delegací a doprovodem novinářů v sobotu po areálu JE Temelín provezli v autobuse, podívali se i do nitra odstavené chladící věže. Pak dva nejvyšší představitelé české vlády promluvili k tématu dne, budoucnosti jaderné energetiky v Česku.

„Musíme bojovat za jádro,“ prohlásil premiér. „Obnovitelnými zdroji to nedáme, jádro je proto naše priorita. Bude třeba vytipovat strategického partnera, který by pro nás byl přijatelný i z hlediska bezpečnosti. Elektřina nám nebude stačit. Za jádro musíme bojovat, nebylo jednoduché do závěrů Evropské rady vůbec prosadit slovo jádro.“

Podle něj se bude postupně jaderný výkon navyšovat i jinde v Evropě. „Časem se to vyvinulo, dnes navýšila kapacity jádra Francie, plány oznámilo také Holandsko… projekty k jádru připravují země V4 plus Slovinsko, paradoxně má problém i Rakousko, část naší elektřiny končí právě tam.“

Výběr případného strategického partnera bude podle něj otázka pro příští vládu. „Náš problém je to, že jsme nikdy neměli ČEZ dávat do privatizace. Jsou tam akcionáři, což nám omezuje možnosti, komplikuje to všechno, včetně soutěže na Dukovany… Akcionáře energetická soběstačnost nezajímá, jde jim jen o velké dividendy.“

Dloubl si i do vlády Bohuslava Sobotky a ministra Jana Mládka, že nedokončili rozjetý tendr na dostavbu Temelína a zbytečně se za něj utratila miliarda korun. Nepřijatelné podle něj bylo, že ČEZ chtěl garanci ceny, což považuje za nereálné dál.

Nemine nás diskuse o dostavbě Temelína

Ještě více jádra, tak by dal shrnout pohled ministra průmyslu a obchodu (a také dopravy) Karla Havlíčka. „Začneme nahrazovat zdroje jádrem z Dukovan, rozšíření Temelína nás nemine, to je jednoduchá matematika. Potřebujeme stabilní zdroje. Uhlí bude končit, plyn bude jen tranzitní a stabilní je jádro,“ prohlásil při návštěvě temelínské elektrárny. „Tak jako naše vláda našla odvahu rozhodnout o Dukovanech a připravit jízdní řád na nový jaderný blok, tak příští vláda bude muset rozhodnout o Temelínu. Pokud ano, ve druhé polovině 30. let se dostaví 5. dukovanský blok, pak by se dostavěl jeden nebo dva bloky Temelína. A stejně jako je ČEZ investorem Dukovan, dávalo by smysl, aby investoval i v Temelíně.“

Mluvit o nákladech je podle něj předčasné. „V Dukovanech se musíme vejít do celkem 3 200 MW, v Temelíně můžeme jít až do dvou bloků o výkonu 1 600 MW u každého.

Úložiště vyhořelého jaderného paliva

Spekulace jsou podle ministra Havlíčka předčasné i v případě umístění nového úložiště paliva, z devíti vláda zatím jen zúžila výběr na čtyři potenciální lokality. „Je to otázka dalších třiceti let, kdy by se úložiště mohlo budovat, zároveň se vyvíjejí nové způsoby na zpracování paliva… třeba se za patnáct let objeví úplně nová technologie.“