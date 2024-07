O jeden jediný knedlík zvítězil při soutěži v Hošticích Jaroslav Němec známý také jako Maxijedlík. Při letním rodinném festivalu Slunce, seno 40 do sebe dokázal za pět minut nasoukat 28 knedlíků s rajskou omáčkou a tím o jediný knedlík zvítězil. Přes léto a do konce roku Maxijedlíka čeká ještě celá řada soutěží, vyvrcholení bude v Praze, kde se chystá vyzvat soupeře k pojídání nejsmaradlevějšího jídla na světě. Jde o surströmming, švédský pokrm, který vznikne zkvašením rybího masa.

„Se Zdeňkem Troškou se dobře znám, dokonce jsem mu sem dovezl i dárek - šneky, ve kterých mám rekord. Snědl jsem osm set devadesát šneků za pět minut,“ podotkl Maxijedlík s tím, že Hoštice má moc rád. „Jezdím sem už nějakých dvanáct let. Zdeněk má rád rajskou a rajčata. Tak jsme udělali soutěž v pojídání rajské s knedlíkem a podařilo se mi zase vyhrát. Soutěže mám rád, protože soutěžím už nějakých dvacet sedm let a je to vždycky součást nějakého festivalu,“ řekl jedlík Jaroslav.

Maxijedlík spořádal v Hošticích nejvíc knedlíků a chystá se na nejsmradlavější jídlo | Video: Antonín Hříbal

Soutěží bude podle něj do konce roku nějakých padesát až sto. „Je to šílené. Někdy mám třeba pět soutěží za den, ale to už je opravdu trochu nebezpečné. Uvidíme, jak to dopadne. Největší soutěž teď bude Burger fest v Praze sedmého září a tam se budu pokoušet uspořádat nejsmradlavější jídlo na světě. Měl jsem ho tady také na ukázku. Jde o světovou soutěž, kde budu vyzyvatel a lidé si to budou moct se mnou zkusit a ochutnat tuto šílenost. Takže tímto vás zvu a přijďte se podívat, možná bude i něco na ochutnání,“ dodal k soutěži, která se uskuteční 8. září.