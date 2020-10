Co nyní dělat, řeší i třída 8. A na Biskupském gymnáziu České Budějovice, kam chodí i studentka Klára Trajerová. „U nás je maturák nedořešené téma,“ vysvětluje. Půlka třídy prý chce ušetřit peníze, které by nemuseli studenti dostat zpět, kdyby maturitní ples dále plánovali, a pak se neuskutečnil, a rovnou ples zrušit. Druhá půlka by ráda chystala velkou událost dál a posunula ho na jaro. Že třída přijde o zálohu na sál, je podle Kláry Trajerové jisté.

„Ta částka se ale už nebude navyšovat vyšli nám vstříc. Další peníze zaplatíme kapele a agentuře,“ dodává. Jaká je ve třídě kolem maturitního plesu nálada? „Většinou se pohádáme a vůbec to nedořešíme. Protože nejsme teď spolu, je domluva mnohem těžší,“ vypráví maturantka. Zrušit ples chtějí spíše kluci. „Oblekem končí jejich přípravy, holky se ale těší, že se nechají učesat, budou mít krásné šaty …,“ líčí Klára Trajerová a dodává: „I mně je to líto. Mám zamluvené šaty. Byla by to navíc hezká událost pro rodinu.“

Podle Petra Holby, ředitele českobudějovického KD Metropol, většina studentů nyní přesouvá termíny na příští rok. Z 55 maturitních plesů se zatím neuskuteční jen pět. „Je to pro studenty vrchol střední školy, nechtějí se ho vzdát,“ myslí si. Co bude, se studenty zatím jedná Petr Matějka z českobudějovického KD Vltava. „Aktuální maturáky se ruší, zbytek vyčkává,“ uvádí.

Josef Nemeth z jindřichohradeckého KD Střelnice uvádí, že maturáky jsou poslední akce, které nejsou zatím zrušené. „Čekají do poslední chvíle,“ říká. Nové termíny se případně najdou. „Spoustu termínů se totiž nyní uvolnilo,“ tvrdí. Avšak ty, které se měly konat do nového roku, studenti už i zde „odpískali“.

David Dvořák, který provozuje v Jindřichově Hradci KC Jitka a v Táboře kulturní dům Milenium uvádí, že i zde část studentů plesy ruší, jiní přesouvají. „I odklad na jaro je nejistý. Snažíme se to vymyslet tak, aby se vešli.“ Všiml si trendu, že někteří zvolili úplně jinou, venkovní variantu na červen.

Venkovní party

Uspořádat, až bude tepleji, např. v červnu, party venku, napadlo i spolužáky Kláry Trajerové. „Bylo by to s rodiči, formou plesu. Holky, které si už koupily šaty, si je chtějí vzít,“ líčí Klára Trajerová. Tato událost by už nebyla oficiální, tedy bez předtančení či půlnočního překvapení. Zvažují další alternativu. „Padl i návrh, že nic neuspořádáme a za ušetřenou částku vyrazíme společně na dovolenou. Spousta spolužáků bude ale ráda, pokud se peníze vrátí rodičům,“ dodává na závěr Klára Trajerová.

Veronika Lhotská, hlavní koordinátorka agentury Still Production, která organizuje i maturitní plesy, uvádí, že z říjnových plesů samozřejmě sešlo, 80% plánovaného se přesouvá nyní na březen. První maturák má zadaný na 4. ledna. „Nevím však, co bude po Novém roce,“ přiznává. Rušení se týká podle ní hlavně Písku. Maturák po maturitě vidí koordinátorka skepticky. „Někteří možná neodmaturují, nakonec se jim nebude chtít,“ myslí si a proto sama březen doporučuje. Zakázky jako výzdobu, šerpy, skleničky domlouvá na poslední chvíli, 14 dní předem, aby studenti o částky nepřišli. Přípravy nyní stagnují a čeká se do konce října. Stále agentura spolupracuje s 45 třídami. „Atmosféra ve třídách se mi zdá čím dál negativnější,“ přiznává Veronika Lhotská a pokračuje: „I ti, kteří byli začátkem října nadšení, už začínají být skeptičtí.“ Studenti jsou podle ní často desinformovaní. „Snažíme se jim vysvětlit, že nemusí všechno řešit hned teď,“ tvrdí.