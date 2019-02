Budova školky byla postavena roku 1933 a dodnes je zachována v téměř původní podobě. Do roku 1973 poskytovala zázemí Obecné škole, poté zde začíná existovat samostatná mateřská škola. V současnosti je mateřinka jednotřídní a navštěvuje ji 26 dětí od dvou let do předškoláků. „Protože jsme vesnická školka, orientujeme se na ekologickou výchovu.



Pořádáme výlety do přírody a s nimi spojujeme i různé besedy. Například se včelaři zaměstnanci Lesů ČR a podobně,“ uvedla některé z akcí ředitelka školy Jitka Tomanová.



Klára Alešová