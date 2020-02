Podle meteorologa Jiřího Choury to bylo mezi pátou a šestou hodinou ráno. „Vír byl ještě silnější než v neděli. O takové síle už může lámat stromy a ničit stavby,“ uvedl s tím, že vítr o takové síle už uznávají i pojišťovny pro škodné události. Vichřice patří mezi základní pojistná nebezpečí. „První co musí lidé v takovém případě udělat, je nahlásit škodu telefonicky nebo přes webové stránky na své pojišťovně. O ostatní už se podle druhu pojistky stará pojišťovna,“ uvedla Zuzana Štěpánková z Generali České pojišťovny ve Strakonicích. V podmínkách pojistné smlouvy je udáno, od jaké síly větru pojišťovna k likvidaci události přistupuje.

Bouřlivý vítr řádil také v neděli 2. února, kdy dosahoval rychlosti 70 km/h. Počasí odpovídali i zásahy hasičů. V neděli vyjížděli na Strakonicku k jedenácti událostem, v úterý k ránu ke čtyřem. „Ve všech případech se jednalo o odklízení popadaných stromů,“ uvedla mluvčí hasičů Vendula Matějů.

V neděli 2. února vyjeli hasiči do terénu už po čtvrté hodině ráno, a to do Nihošovic. Popadané stromy je zaměstnaly například také na Bavorovsku, konkrétně u Blanice a na Pražáku.

V úterý 4. února se hasiči postarali o úklid spadlých stromů a větví například ve Volenicích, kam vyjížděli v 5.23 hodin, pár minut poté poté na ně čekala práce ve Volyni a krátce po šesté v Miloňovicích.

Strakonicko, Písecko a Táborsko bylo z pohledu hasičů zasaženo minimálně. Například v Českých Budějovicích dvakrát upevňovali i uvolněné bilboardy a ceduli a větrem uvolněné plechy na střeše. Další ceduli upevňovala českokrumlovská jednotka také v Kamenném Újezdu.