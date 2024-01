Kam až může vést závislost na alkoholu, o tom se přesvědčili strážníci městské policie ze Strakonic v polovině prosince. A byl to velmi smutný pohled.

V osm hodin večer je na pomoc povolal muž, jehož přítelkyně má velký problém s alkoholem. Nejhorší na celé situaci bylo, že paní je matkou dvouletého dítěte. „Muž popsal, že žena u něj bydlí jen dočasně, než si něco najde a zrovna si odešla koupit další alkohol. Dodal, že není schopná postarat se o sebe, natož o svého potomka. Hlídka musela zalarmovat sociální pracovnici, která na místo přijela,“ uvedla tisková mluvčí Městské policie Strakonice Jaroslava Krejčová.

Mezitím se vrátila i matka, které si s sebou nesla další dávku alkoholu. „Když dýchla do přístroje, ukázal na ženu neuvěřitelných 2,95 promile. Sociální pracovnice rozhodla o odebrání dítěte a umístění do dětského centra,“ doplnila Jaroslava Krejčová.

Smutný příběh tím ale zdaleka nekončil. Hned další den, opět večer, prosil nešťastný muž o příjezd hlídky znovu a zase kvůli opilé přítelkyni. Prý se válí po místností, sahá na rozpálená kamna a on už neví, co má dělat. Tentokrát žena nadýchala rekordních 3,89 promile. Přivolaný lékař ji chtěl nechat odvézt na záchytku, ale ta byla obsazená. Zdravotníci i strážníci se proto s mužem domluvili, že pokud by potřeboval jejich pomoc, má okamžitě volat.