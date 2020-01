Chcete vědět, jak děti vnímají masopust, jeho masky, převleky a celkovou atmosféru? Můžete se přesvědčit ve Sloupové síni Městského úřadu Vodňany od 1. do 29. února.

Ilustrační fotografie. | Foto: archiv Deníku

Koná se zde výstava žáků výtvarných kroužků DDM Vodňany pod vedením Zuzany Návarové. Otevřeno je od pondělí do pátku od 9 do 16 hodin, v sobotu od 9 do 12 hodin po dohodě s pracovníkem v infocentru. V neděli je zavřeno.