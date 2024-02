V sobotu 10. února se konal třetí ročník masopustního průvodu městem v novodobé historii.

Masopust ve Vodňanech. | Foto: Karel Burda

I tentokrát vyrazilo do ulic města na osm desítek roztodivných masek. Průvod zavítal nejen na náměstí Svobody a na radnici, ale také do Centra sociální péče, do areálu Blanice či do kulturního domu. Všude rozdával radost a veselí.

V přiložené galerii se podívejte na atmosféru průvodu.