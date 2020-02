Tato i jiné lidové písničky v sobotu 15. února doprovázely maškary při jejich průvodu po Cehnicích. U dveří lidem zaklepal kominík, pošťačka, Maková panenka a také třeba podomní prodejce, který nabízel bezkonkurenčně nejvýhodnější nabídku hrnců v celém kraji. Doktor neváhal každého ze sousedů důkladně prohlédnout a předepsat potřebnou medikaci, komu nepomohl lékař, na toho se dostalo požehnání od faráře.

Masopustní veselí ovládlo obec opět po roce. V Cehnicích je průvod mnohaletou tradicí, kterou dodržují dospělí i v doprovodu svých nejmenších.

V sobotu 22. února se v kulturním domě v Cehnicích koná ještě dětský maškarní bál, začátek je od 15 hodin.

Z historie masopustu

Kořeny masopustu v Čechách sahají do 13. století tedy do dob středověku. První zmínky o bujarých oslavách, hodování a užívání masek však pochází již z dávné antiky. Tenkrát se pořádaly tzv. bakchanálie, oslavy k poctě boha Bakcha (Dionýsa) - boha vína a plodnosti, při nichž lidé obětovali zvířata, brali na sebe jejich podobu a účastnili se iniciačních obřadů. Bakchus se tak stal symbolem často neřízených orgií, které se znelíbily i římskému senátu. Odtud pochází tradice soudu s neřestným hříšníkem Bakchusem. Jeho odsouzení a poprava byly ve středověku námětem žákovských divadelních her, které se sehrávaly právě v období masopustu. V rozsudku se Bakchusovi připisovaly zejména prohřešky místních obyvatel a kritizovaly se uběhlé události v obci.

Obdobně Keltové slavili svátek Imbolc, jeden z nevýznamnějších oslav roku, ke kterému se vázaly očistné obřady ohněm a vodou. Oslava byla pořádána na uctění bohyně Brigit - patronky plodivých sil, posvátného ohně, ale také smrti.

Tyto starověké římské a keltské oslavy patrně měly vliv na podobu, načasování i význam masopustu, který dnes vnímáme jako oslavu hojnosti a plodnosti.