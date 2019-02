„Masopust si v Dunovicích pamatuji naposledy jako malý kluk. Tehdy k nám za masky chodili z Cehnic. Jsem rád, že se tu taková tradice obnovila, moc se mi to líbí,“ řekl devětapadesátiletý Pavel Bartůněk, který maškarám otevřel jako první.



Radost z veselé návštěvy měli i manželé Kautmanovi. „Je to určitě čtyřicet let, co se tu masopustní průvod konal naposledy. Tehdy jsme měli masopust stejně jako v Cehnicích a masky šly i k nám do Dunovic, ale pak už to asi nestíhaly, nebylo nic,“ doplnil rodák z Dunovic Zdeněk Kautman. Pamětníci vzpomínají, že masky jezdily i s koňmi a živý opentlený kůň doprovázel průvod po vesnici i letos.



Obnovení masopustní tradice zrálo v hlavách místních už několik let. Parta lidí z Dunovic chodila roky na masopust do Cehnic, pod které obec spadá. „Už několikrát jsme si říkali, že bychom mohli zajít i k nám do Dunovic, ale bylo to časově náročné, stihnout dvě vsi za jeden den. Tak jsme si řekli, že to rozdělíme na dva termíny. Letos tak jdeme poprvé. Z Dunovic je nás asi deset, zbytek doplnili lidi z Cehnic,“ říká jeden z organizátorů akce Pavel Dvořák, který oblékl masku kominíka.



Celkem se v průvodu sešlo na 25 masek, což byl velký úspěch, protože se počítalo tak s deseti. Masopust by se i v Dunovicích měl do budoucna stát tradiční akcí.





Klára Alešová