Všechny děti u vstupu obdržely sladkost a klíčenku. Překvapením bylo vystoupení děvčat z DDM Vodňany, které se všem moc líbilo. A pak mezi masky přišel i kouzelník se svými pomocníky. To bylo veselo, to bylo úsměvů na tváři a těch vykulených očiček. Kouzelník své vystoupení ukončil modelací všeho možného – pejska, pistole, meče z balonků na přání dětí. Bylo to krásně strávené odpoledne, byla pěkná tombola. Všichni se krásně bavili, tančili a zpívali.

Generálním partnerem této akce byla JE Temelín ze Skupiny ČEZ.

Na snímky z akce se podívejte v přiložené galerii.