Maminka s chlapečkem porod spolu se záchranáři úspěšně zvládla a pak pokračovali v transportu do krumlovské porodnice.

Martínek se měl podle propočtů narodit kolem 27. října. Možná slyšel, že mu rodiče chtěli dát jméno Martin a plánoval narodit se stylově až na svátek svého jmenovce, jenomže příroda rozhodla jinak. Kontrakce začaly v neděli v jedenáct hodin v noci. Ve 23.15 hodin si maminka zavolala sanitu, manžel byl totiž v Rakousku, kde pracuje. „Ve 23.30 hodin mi z frymburské záchranky oznámili, že sanita vyjíždí,“ líčila Deníku Anna Sládková z Lou᠆čovic, která měla v neděli před sebou svůj druhý porod. „V 11.45 hodin byla u nás.“

Záchranka Trans Hospitalu Plus s rodičkou ale daleko nedojela. Kousek za Vyšším Brodem musela zastavit a zdravotnický personál asistovat při porodu. „Martínek se v termínu k narození neměl, ale pak byl jak raketa,“ smála se maminka. „Dvakrát jsem zatlačila, a byl venku. Všichni ze záchranky byli strašně šikovní, hodní a chtěli Martínka vidět,“ vychvaluje Anna Sládková přístup záchranářů.

Manžel Michal Michálek tedy o porod přišel. V 11 hodin se dozvěděl, že žena rodí a okamžitě chvátal za ní. V porodnici se ale moc nezdržel, protože rodička si potřebovala odpočinout a chlapeček byl v péči lékařů. „Tak přijel za mnou znovu později ještě ten den. Synkovi jsme dali jméno Martin, nic jsme tím ale nesledovali, to jméno se nám zkrátka líbilo. Teď bude mít sice Martínek narozeniny i svátek jen pár dní po sobě a za chvíli nato Vánoce, ale my mu to vynahradíme,“ říká maminka Anička.

Martínek se narodil 8. listopadu ve 12.05 hodin. Vážil 3,5 kilogramu a měřil 50 centimetrů. Doma se ho nemůže dočkat sedmiletá sestřička Jituška, která za ním, stejně jako nikdo jiný, do porodnice bohužel nesmí. Na dobrodružné narození synka rodina nezapomene. „Ano, budeme mu pak vyprávět, jaké to bylo a jaký to byl zvláštní rok, když byl v bříšku a kolem hrozil covid,“ dodala šťastná maminka.

Podle ředitele Trans Hospital Plus Bořka Bulíčka porodů v sanitách přibývá.

Netradiční porody na jihu Čech:

Při cestě do porodnice se narodila například dcerka manželům Rychtaříkovým z Protivína. Celá rodina se s dvěma dětmi 20. 1. 2017 vydala nakupovat do Vodňan, ale během jízdy ženě v pokročilém těhotenství praskla voda. Porodu se musel ujmout manžel, což nebylo nic jednoduchého při mrazu –12 °C a se dvěma dětmi v autě. Záchranáři mu radili po telefonu a když záchranka dorazila, bylo dítě na světě.

V srpnu 2017 také porodila mladá žena s pomocí manžela dcerušku pod lípou v areálu písecké nemocnice. Šlo to tak rychle, že nestihli ani uvědomit zdravotníky. Ti přiběhli, když venku slyšeli křik. Dítě už bylo na světě.