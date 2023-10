Jihočeská drogová scéna dostala další ránu. Policisté dopadli čtveřici pachatelů, která kšeftovala s marihuanou. Konopí pěstovali na Strakonicku a marihuanu pak vozili do Českého Krumlova.

Policisté dopadli čtveřici pachatelů, která kšeftovala s marihuanou. | Foto: Policie ČR

Kriminalisté z oddělení obecné kriminality linie TOXI v Českém Krumlově zahájili trestní stíhání čtveřice pachatelů z Jihočeského kraje, které viní z distribuce marihuany. První z obviněných (ročník 1966) více než jeden rok pěstovala rostliny konopí ve svém domě v okrese Strakonice, které zpracovala v sušinu marihuany a tu následně vozila do Českého Krumlova.

Za uvedené období tímto způsobem vyprodukovala více než pět kilogramů marihuany. „Drogu prodávala dalšímu obviněnému (ročník 1983), který ji následně distribuoval dalším osobám, mimo jiné i třetímu obviněnému (ročník 2003). Ten se poté čile staral, aby se marihuana dostala ke koncovým uživatelům,“ vysvětlil k případu tiskový mluvčí policie Miroslav Šupík s tím, že k tomu docházelo především na sídlišti Mír v městské části Domoradice v Českém Krumlově. Poslední z obviněných (ročník 2004) v tomto „podnikání“ pomáhala svému o rok staršímu spolupachateli. Povedená čtveřice si tak rozdělila téměř milion korun.

Hubertova jízda v Červeném Dvoře. Akce Stáje Pohoda přilákala stovky diváků

Díky pečlivé práci českokrumlovských kriminalistů však nakonec spadla klec. Dvojice pachatelů byla před několika dny přímo při předání v Českém Krumlově zadržena policisty z jihočeské zásahové jednotky. Pro třetího obviněného si kriminalisté došli domů.

Prvním třem pachatelům hrozí za spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy v případě prokázání viny trest odnětí svobody v délce od dvou do deseti let. Nejmladší ze čtveřice pachatelů hrozí za spáchání přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy v případě prokázání viny trest odnětí svobody v délce od jednoho roku do pěti let.

