Rozhovor vznikl ve středu

23. února 2022 kolem poledne ve strakonické nemocnici. O několik hodin později, ve čtvrtek 24. února 2022, ruský prezident Vladimír Putin oznámil, že dal svolení ke speciální vojenské operaci na ukrajinském Donbasu. Začala válka mezi Ruskem a Ukrajinou.

Jste v kontaktu se svými blízkými na Ukrajině?

Ano, mám zprávy z domova. Volám tak dvakrát, třikrát denně. Od pondělí, kdy to začalo, jsem nervózní a mám strach. I když moji příbuzní bydlí asi 1000 kilometrů od daného místa. Ale to nic neznamená. Za dva dny může být vše jinak. Všichni jsou z toho vystresovaní. Snad se nic nestane…

Koho máte na Ukrajině?

Celou rodinu. Maminku, tatínka, sestru a neteř.

Co vám říkají, když spolu mluvíte?

V centrální Ukrajině je zatím klid, ale nikdo neví, co ruský prezident udělá.

Putin říká, že nechce vedle Ruska silný stát s jadernými zbraněmi, který by mohl být členem NATO. Myslíte si, že chce Ukrajinu pro sebe?

Podle toho, co v pondělí řekl o tom, že Ukrajina je uměle vytvořený stát, tak ano. Nepovažuje ji za samostatný stát. Chce Ukrajinu připojit k Rusku.

Jací muži jsou na Ukrajině? Budou bojovat?

Budou. V každé rodině je voják, vždyť vše začalo válkou o Krym v roce 2014.

Ukrajinci z jihu Čech se bojí o své blízké ve vlasti

Kdyby k něčemu došlo, jela byste jako zdravotník pomáhat?

To nyní nevím. Pokud by to ale bylo nutné, tak asi ano.

Ve strakonické nemocnici pracujete i s ruskými kolegy. Mluvíte o aktuálních událostech?

Ani moc ne, máme toho všichni plnou hlavu. Ale jsou hlavně skvělí lékaři a slušní lidé. Nemají z toho žádnou radost, nechtějí válku.