Mamce bych k svátku dala hezkou růži, říká školačka Kateřina

Strakonice – Jak slaví svátky, jaký dárek by nejraději dostaly i koho by obdarovaly, To jsme se ptali dětí ze 4. A Základní školy Poděbradova ve Strakonicích. Odpovídali Lukáš Kozlík, Johanka Hůrková, Marek Kindl a Kateřina Drábová.

Lukáš Kozlík, Johanka Hůrková, Marek Kindl a Kateřina Drábová ze 4. A ZŠ Poděbradova Strakonice. | Foto: Deník/Jana Štroblová

Budete přát nějakému Josefovi?

Johanka: Já svému dědečkovi.

Marek: Já také svému dědečkovi.

Kateřina: Já svému strýčkovi, který mi pořád dává kartičky z marketu. Jak prožíváte svátky? Máte velké rodinné oslavy?

Lukáš: Tak nějak normálně.

Johanka: Jenom někdy.

Marek: Sem tam, ale hlavně moje svátky.

Kateřina: My slavíme, třeba když mám já svátek a sestra taky. Jaký dárek k svátku byste rádi dostali a jaký zase třeba někomu dali?

Lukáš: Sen je tablet a kdyby to mělo být něco menšího, tak třeba lego. A naopak, třeba mamince – něco bych jí nakreslil.

Johanka: Mě by docela potěšilo, kdybych dostala živého pejska. Nebo třeba nějaké oblečení. A třeba mamince bych popřála, kdybychom byli všichni spolu.

Marek: Dostal bych rád nějaké živé zvířátko nebo internet, kdyby mně mamka zprovoznila. A třeba bratrovi bych dal nějakého dinosaura nebo draka.

Kateřina: Já bych si hodně přála nějakou hezkou tuniku. Své sestře bych dala nový internet a mamce hezkou růži. Slyšeli jste už někdy, že se dá slavit taky podle příjmení?

Všichni: Ne, neslyšeli.

Marek: Pro mě určitě Soukup, ale jelikož se to slaví, tak by měli slavit všichni.

Autor: Jana Štroblová