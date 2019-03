TALENT KRAJE

On sám je v těchto disciplínách tak dobrý, že jej nominovali do anketní soutěže Talent Jihočeského kraje 2018. V té se v přírodovědné kategorii umístil dokonce na prvním místě. „Vůbec jsem to nečekal, ale jsem rád,“ říkal skromně student prvního ročníku.

Důkazem o jeho talentu je ale i pravidelné umisťování na předních příčkách olympiád. Kterého úspěchu si tento sympatický mladík váží nejvíce? „V loňském roce jsem se umístil na prvním místě v matematické soutěži Pangea v kategorii devátých tříd a zároveň se stal absolutním vítězem, tak toho si cením nejvíc,“ přibližoval gymnazista jeden ze svých úspěchů.

MATFYZ NEBO ČVUT

Co má na matematice nejraději? „To její logično. Člověk se nemusí učit nazpaměť. Také se může objevit nějaké nestandardní řešení,“ odkrýval Václav Maštera nadšeně taje matematiky. V plánu věnovat se jí má i po dostudování gymnázia. „Chtěl bych jít buď na Matfyz nebo ČVUT, ještě úplně nemám jasno,“ vysvětloval student, který ve volném čase rád hraje volejbal a ping pong.

Teď má ale před sebou trochu jiný úkol – přípravu na olympiádu. Účastnit se bude nejen matematické, ale i fyzikální. Okresní kola by se měla uskutečnit v prvních dubnových dnech.