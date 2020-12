„Byl to gól,“ ozývalo se z ledového venkovního kluziště Tyršova stadionu v Třeboni. Na Štěpána, tedy v sobotu, profesionální hokejový rozhodčí Vladimír Pešina z Tábora trénoval šest malých hokejistů z týmu HC Tábor v Třeboni.

Na druhý svátek vánoční přijel tým HC Tábor trénovat do Třeboně na venkovní kluziště. | Foto: Deník / Jitka Davidová

„Je to ročník 2012, letošní přípravka. Domluvil jsem se s rodiči, že pojedeme na trénink do Třeboně. Podařilo se nám tu zkrátka sehnat led. V tuhle chvíli jsou vnitřní sportoviště uzavřená z důvodu vládních nařízení. V okolí nemáme venkovní kluziště a pořád doufáme, že zamrzne Jordán. Když nám Jordán nezamrzne, tak se děti na led nedostanou,“ sdělil Vladimír Pešina, který píská extraligu 14 let.