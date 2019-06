Cehnice /VIDEO/ - Malí hasiči SDH Cehnice přivítali do svého týmu Ohniváčků nové členy. V pondělí 24. června na ně čekal i křest - vykoupaní v hasičské kádi.

Na posledním předprázdninovém tréninku mladých hasičů nechyběli ani jejich rodiče a pro jednou se obrátily role. Děti se vžily do role trenérů a vysvětlovaly kde co zapojit, kam s čím běžet a co nepokazit. Rodiče a trenéři si pak mohli vyzkoušet, jak rychle zaběhnou útok a zda dokáží svým dětem konkurovat.