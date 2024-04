Za první splouvání Volyňky dostali chlapi husu. Kdo začal malenickou neckyjádu?

Neckyjáda v Malenicích baví generace nejen místních, ale i přespolních. Jen málokdo už ale ví, jak to celé začalo. Bylo to o Velikonocích v roce 1996. Na lavičce v hamru seděli tři muži - Oldřich Hamtil, Jaroslav Mráz starší a Vláďa Runštuk a bavili se o tom, co všechno zažili, kolik řek už sjeli, ale že Volyňku ještě nepokořili. A od slov už nebylo daleko k činům. Na první splouvání Volyňky vzpomíná pamětnice Věra Pajerová z Malenic.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

V Malenicích se konala tradiční neckyjáda na Volyňce. | Foto: Václav Dejmek