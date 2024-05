Moderní svět nakupování se otevřel lidem v Malenicích. Z místní Jednoty se stala prodejna, ve které si mohou zákazníci nakoupit v režimu 24/7. Přes den je obslouží prodavačky, ale v obchodě si mohou díky aplikaci nakoupit i po zavíračce.

Jednota v Malenicích je po Strakonicích a Radomyšli třetí automatizovanou prodejnou na Strakonicku. | Foto: Josef Kašpar

Myšlenku na rekonstrukci a modernizaci prodejny mělo Spotřební družstvo Jednota Volyně už delší dobu. „Celý objekt malenické prodejny byl ve stavu, který už vyžadoval zásadní rekonstrukci. A když už jsme začali s opravami, řekli jsme si, proč tu neudělat rovnou další automatizovanou prodejnu. Malenice jsou odlehlejší obcí, v létě tu je poměrně dost turistů. Věříme, že zákazníci tu čtyřiadvacetihodinový provoz využijí,“ uvedl Roman Slamka, předseda spotřebního družstva Jednota Volyně.

Dodal, že Jednota vyznává hlavně na menších obcích kontaktní prodej, kdy se zákazník potkává s prodavačem. Ani Malenice o tuto možnost nepřijdou. „Obchod s obsluhou tu bude běžně otevřený sedm dní v týdnu, to jsme zachovali. A nově si mohou lidé nakoupit po celý den,“ vysvětlil Roman Slamka.

I když prodejna funguje v Malenicích v novém režimu teprve pár dní, lidé už vstup přes aplikaci využívají. „Zákazníci si nový režim chválí. Jsou to hlavně mladší lidé a střední generace. Zaznamenali jsme hlavně návštěvy do půlnoci, ale i po ní,“ zmínila vedoucí prodejny Nicola Sovová s tím, že dříve museli zákazníci po zavírací době na nákup do Volyně nebo do Čkyně.

Kam na Strakonicku vyrazit na houby? Poradí speciální houbařská mapa

Malenice jsou první menší obcí na Strakonicku, kde prodejna v režimu 24/7 funguje. Ale mají tu novinku, kterou jinde v okrese nenajdeme. „Je to první prodejna, kde jsme zvolili zabezpečení pomocí umělé inteligence, která bude dohlížet na prodej. My spoléháme na důvěru v zákazníka, neočekáváme, že by k nám šel něco krást. Ale samozřejmě se taková věc stát může. V takovém případě spolupracujeme s policií, vyhodnotíme nejprve, jestli ke krádeži opravdu došlo a pokud ano, pak se dotyčnému zakáže vstup do našich prodejen s aplikací ČSOB do kapsy,“ uvedl vedoucí technického odboru spotřebního družstva Jednota Volyně Josef Kašpar. Dodal, že dohled nad prodejnou je v zájmu zákazníka. „Pokud by měl někdo například nějaké náhlé zdravotní komplikace, dokážeme mu na dálku přivolat pomoc,“ dodal Josef Kašpar.

Do automatizovaných obchodů Jednoty se zákazníci dostanou díky aplikaci do kapsy od ČSOB. „Aplikaci do kapsy si lidé stáhnou bez ohledu na to, jestli mají účet u ČSOB. Je to univerzální aplikace, která umožňuje nejen přístup do prodejen 24/7, ale například také zaplacení parkovného, jízdenek a podobně,“ vysvětlil předseda spotřebního družstva Jednota s tím, že dnes již mohou zákazníci využít po celé České republice kolem čtyřiceti prodejen s režimem 24/7 a bude jich stále přibývat.

Jednota v Malenicích je po Strakonicích a Radomyšli třetí automatizovanou prodejnou na Strakonicku.