„Je to pro nás už pátý masopustní průvod. Děti si přinesou masky, něco vyrobíme ve školce a obejdeme několik domů a institucí v Česticích, kde bydlí nebo pracují rodiče dětí,“ uvedla vedoucí učitelka Miloslava Švehlová. Do kroku hrála malým maskám i živá hudba, o kterou se postarali rodiče dětí.



K princeznám, medvědů, hastrmánkům, zvířátkům a mnoha dalším maskám se přidávali do průvodu i další lidé. V maskách se sešla téměř celá rodinka Hejtmánkových z Hoslovic. Čtyřletá Johanka chodí do Čestic do školky, a tak ji přijela maminka s malým bráškou Vašíkem na průvod podpořit. „Johanka je ve školce prvním rokem, tak jsme na průvodu poprvé, ale moc se mi to líbí. Skvělé je, že je doprovodí i živá hudba,“ chválí si maminka Jana, která oblékla masku čuníka. Do průvodu se rodinka vydá i další den v Hoslovicích, kde bydlí, to je ještě doprovodí tatínek v masce řezníka.



Masopustní průvod není pro školku pouze jednorázovou akcí, děti se s tradicemi a zvyky, které k němu patří, seznamují už dopředu. Ke stejnému tématu se učí také básničky a díky nadšení a šikovnosti místních učitelek a zaměstnankyň školky mohou ochutnat i tradiční pokrmy, které k tomuto období patří.



Klára Alešová