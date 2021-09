"Pod námi se nacházejí obdobné prostory," popisoval Jiří Bloch. "Tam se do 19. století dochovala poměrně rozměrná černá kuchyně a obslužné prostory pro ty, kdo tam připravovali pokrmy a nosili je nahoru. Sál v patře vyzdobil František Jakub Prokyš. Bylo to jeho poslední vrcholné dílo. Podobných sálů v Čechách mnoho není. V roce 1950 Kvítkův dvůr převzali kájovští statkáři. Považuji za zázrak, že se tu v roce 1980 odehrála dost náročná restaurace nástěnné malby a z mého pohledu je další zázrakem, že tu zůstaly i všechny detaily oken a dveří, jež jsou zámecké kategorie."

V křídle s krásně vyzdobeným sálem se nachází ještě malá místnost - kabinet Marie Terezie rozené z Liechtensteina. A dvě další prostory, které patrně v minulosti zdobily podobné výmalby jako v sále. Tato výzdoba se však do současnosti nezachovala.

Altány se zdobným objektům říkalo zřejmě kvůli jejich spíše lehké subtilní konstrukci, jejich zdi totiž nebyly nijak široké. "Je tady hrázděné zdivo," upozornil na zajímavost Jiří Bloch. "My v jižních Čechách hrázděné zdivo moc neregistrujeme, protože není viditelné, jelikož jsou ty trámy ukryté pod omítkou. Altány jsou tu dva. Ten levý jižní býval v prvopočátku pouze sklad nářadí, v horním patře byl seník. Dnes je to obytný objekt se třemi byty, upravený na konci 19. století."

"Samotný Krumlov husitskému vojsku odolával, husité se do něho nikdy nedostali. Pak máme informace až z období renesance, kdy Rožmberkové zařadili Kvítkův dvůr mezi své hospodářské dvory, byl jedním z šesti významných dvorů. Jakub Krčín prováděl jejich reformu. Pak se tomuto hospodářství začalo říkat Starý dvůr, protože v místě současných krumlovských kasáren se objevil Nový dvůr."

A zájemců bylo mnoho, neboť Kvítkův dvůr je v soukromém držení a přístupný je pouze výjimečně. Majitelův syn Jiří Faltus junior spolu s Jiřím Blochem z Národního památkového ústavu zavedli návštěvníky do skvostného sálu v pravém křídle čelní budovy, který je vyzdoben bohatou nástěnnou výmalbou od známého autora Františka Jakuba Prokyše.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.