Kam tedy v létě na dovolenou?

Tak na to se ptá stále více našich klientů. Volají, píší, potkávají nás na ulici a zajímají se. Nejvíce mne překvapilo, tedy vlastně potěšilo, že naši klienti jsou v netradiční situaci téměř bez výjimky úplně v klidu a své cestovní plány si nedají jen tak vzít. Kam a kdy nás vláda pustí, kdy se otevřou nejen naše hranice, ale i hranice ostatních států, které destinace budou mít privilegium tzv. cestovních koridorů, tedy bilaterálně (mezistátně) bezpečných tras do místa rekreace, to je hlavní otázkou dne i měsíce.

Tyhle tzv. koridory jsou mimochodem zcela českým patentem a pro Evropu ho poskytuje Asociace cestovních kanceláří ČR. Lidé, kteří mají dovolenou již zaplacenou, z větší části počítají s variantou, že na dovolenou v létě či pozdním létě odletí. Zkrátka neztratili zájem o cestování a spíše se ptají na to, jestli máme nějaké informace o tom, jak to v létě bude vypadat.

Klienti, kteří mají odletět během letních měsíců, řekl bych ve velké většině, s dovolenou i nadále počítají a není to vůbec o tom, že by se báli někam odcestovat. Samozřejmě ale čekají na to, jaká situace bude přímo v té dané destinaci, a také na to, jaké budou podmínky pro vycestování během července a srpna. Běžným a úplně logickým postupem jsou i časté přesuny termínů dovolených na pozdější – ať již konkrétní, či obecně vzdálenější termín.

Rozhodně nemáme v plánu organizovat cesty na dovolenou do nejistých podmínek za nejistých okolností. Jde o bezpečí. Věřím však, že Češi budou moci vycestovat do zemí, kde je situace zdravotně stejná nebo lepší než u nás. Ve prospěch našich zákazníků „zneužívám“ všech svých dlouholetých kontaktů, proto jsem ve spojení s národními centrálami cestovního ruchu řady evropských zemí a také řadou ubytovatelů či přátel a sleduji aktuální vývoj zejména v okolních zemích, jako je Rakousko, Německo, Slovensko, Slovinsko, země Beneluxu, ale také skandinávské země, zde se předpokládá obnova leteckého provozu v červnu nebo na začátku července.

Zkoušíte nějaké jiné destinace?

V hledáčku máme také Polsko, jehož obliba jako turistického cíle roste. Samozřejmě se ale počítá také s tím, že velký zájem bude o tuzemské pobyty. Věnujeme se velmi výraznému rozšíření nabídky zájezdů v tuzemsku, a to jak hotelů, tak poznávacích zájezdů. Navýšení nabídky je opravdu velmi zásadní, bavíme se o několikanásobném počtu hotelů a variant, alternativ pro naše klienty. Máme v tuzemsku připravené jak luxusní pobyty, tak pobyty pro rodiny s dětmi, cyklopobyty, českou „novinkou“ jsou i dětské kluby s animátory, jak je známe z velkých přímořských resortů světa.

Při našem setkání jste zmínil ale ještě jednu zásadní novinku.

Ano, tzv. lex voucher. Cestovní kanceláře pracují s novou legislativní okolností, tzv. vouchery. Mnoho zákazníků už má dovolenou zcela nebo zčásti zaplacenou, byť je odjezd nejistý nebo je zcela jisté, že se neuskuteční. Kanceláře proto mohou klientům nabídnout několik variant, jak situaci řešit. Posouvají např. termíny stornopoplatků a také termíny doplatků dalších záloh. Implementace nového zákona, takzvaný lex voucher, do praxe je i pro klienty často náročná. Po dohodě lze vrátit jejich finanční prostředky formou peněžní poukázky neboli poukazu na zájezd. Ty lze bezpečně využít až do konce roku 2021, mohou si tedy koupit zájezd i na léto 2022. Poukaz je pojištěn proti insolvenci pořadatele, ale také je jeho hodnota kryta tzv. garančním fondem, kterým disponuje stát – a to je myslím slušná záruka bezpečí peněz klienta.

Je o novinku zájem?

Naprostá většina klientů souhlasí s vouchery, mají svou příští dovolenou prakticky zaplacenou. Poukaz mohou ale odmítnout lidé nad 65 let, zdravotně postižení, nezaměstnaní, rodiče na mateřské či rodičovské dovolené nebo ti, kteří kvůli opatřením nemohou pracovat či samoživitelé. Zvláštní situace platí i pro školní zájezdy. Velmi příjemným je zjištění, že naši klienti bez výjimky chápou, že velká část jejich peněz je již převedena na účty zahraničních hotelů, autobusových dopravců a leteckých společností, čímž cestovní kancelář při plánování zájezdu vždy dosáhne dobré konečné ceny pro klienta.

Škoda je, že garant českého cestovního ruchu – Ministerstvo pro místní rozvoj – nehledá logickou optimální cestu ani pro klienta ani pro cestovní kancelář a tradičně se pod vedením Kláry Dostálové pohybuje mimo realitu. Poněkud mylnou je například představa této ministryně, když chce podpořit český cestovní ruch poukázkami, které má z části financovat stát, z části zaměstnavatel a zbytek uhradí zaměstnanec. Je to diletantská teorie, která nemá oporu v současné situaci, a to hned ze tří důvodů.

Jakých důvodů?

Především – český trh bude v letošním létě zcela jistě přeplněn domácími zájemci o dovolenou, sehnat volnou postel bude na poslední chvíli poměrně těžké, za druhé – poukazy nenajdou plošnou podporu u zaměstnavatelů, neboť jejich letošní volné peníze na rekreaci zaměstnanců budou limitovány a tak poukaz svým zaměstnancům prostě nekoupí, třetím zásahem mimo cíl je šedá ekonomika tohoto projektu, kdy se budou poukazy měnit za peníze bez realizace dovolené. To je nebezpečné ekonomicky. Teorií tím zůstává ministerský slib podpory činnosti cestovních kanceláří a agentur s cílem zachovat pracovní místa jejich pracovníků. Pro nás to není žádným překvapením, protože na amatérský přístup této ministryně si zvykli jak klienti, které vůbec nechrání, tak tvůrci cestovního ruchu v Čechách, jimž zůstává legislativní divočina.

Jste vůči vládě a ministerstvu kultury poměrně kritický.

Jen jako perličku uvádím, že nikdo z vlády neví, kdy mají cestovní kanceláře a agentury vlastně vůbec otevřít. My jsme si poradili sami a během celého období jsme byli, jsme a budeme on-line dosažitelní pro naše klienty tak, jak jsou 31 let zvyklí. Přestože podobnou situaci v dohledné historii neznáme, dobrou zprávou je, že naši klienti nejsou nijak výjimečně vyděšeni a většinou přistupují k řešení situace velmi konstruktivně a společně s námi hledají cestu, která jim bude nejlépe vyhovovat. Jednotlivá řešení se samozřejmě posouvají v čase a tím se také mění. Je rozdíl, zda jde o zrušené odjezdy v době karanténní, nebo o termíny, které zatím zakázané nejsou. Je samozřejmě nutno postupovat podle Zákona 159/1999 Sb., z jehož znění vycházejí také obchodní podmínky každého nákupu zájezdu v cestovní kanceláři či cestovní agentuře. Zákazník má tak několik možností, jak situaci vyřešit: zrušit účast na zájezdu lze prostým odstoupením od smlouvy (v cestovním ruchu se vžilo oborové označení „storno“). Na tuhle eventualitu pamatujeme vždy předem při sepisování smlouvy o zájezdu a obvykle se pro tento případ sjednává pojištění. To však má působnost pouze pro případ onemocnění účastníka či člena jeho rodiny, o kterého se dle lékařského doporučení klient musí postarat. Zde dojde k plnění pojišťovnou, která hradí velkou část ceny zakoupeného zájezdu.

Zrušit účast lze samozřejmě i bez zdravotních důvodů prostým rozhodnutím klienta. Výše poplatku za zrušení je pak dána smluvními podmínkami a její výše se mění s přiblížením termínu odjezdu na dovolenou. Tuhle verzi volí ti klienti, kteří mají do odjezdu větší časovou rezervu, a poplatek není vysoký. Dobrá cena včas zakoupeného zájezdu je podmíněna tím, že vaše cestovní kancelář s velkým předstihem pro vás nakoupí ubytování a třeba i místa v letadle za dobrou cenu. Tu však musí „ze svého“ uhradit zahraničním partnerům a třeba i letecké společnosti. Vaše peníze jsou tedy již zaslány dalším poskytovatelům a organizátor jimi již nedisponuje. CK Ciao… má však i širokou vlastní produkci zájezdů, zejména kolektivních, které řešíme individuálně a po dohodě využíváme nejrůznější alternativy.

U zájezdů školních vstupuje do hry ještě faktor proměny kolektivu v každém dalším ročníku. Mám na mysli deváťáky, maturanty… V naší nabídce se v příštích dnech objeví speciální program pro děti. Tedy spíše pro rodiče, kteří mají zájem o účelné využití prázdnin svých dětí a zároveň budou mít své nezbytné pracovní povinnosti. Projekt s názvem Příměstské léto Strakonice vychází z potřeb rodin i dětí a nabízí celodenní kvalifikovanou péči o věkovou kategorii základní školy. Bez jakékoliv dotace využijeme třicetiletou praxi v pořádání školních výletů, jazykových kurzů, zábavných a tvůrčích dílen, propojených hrami a pohybovými aktivitami pod vedením pedagogů i zkušených dětských vedoucích. Jedná se o týdenní programové balíčky, které mají za cíl zábavu a vzdělání pro děti a zároveň umožní jejich rodičům trochu odpočinku po měsících režimu uzavřených škol, kdy potřebují třeba chodit jednoduše do práce. V situaci, kterou nyní společně prožíváme, velká část našich zákazníků přesouvá termín své dovolené na pozdější dobu, kdy bude již cestování nejen zákonně možné, ale především více bezpečné. Ten, kdo nechce nyní řešit termín a počítá spíše s odsunem na pozdější dobu, rozhodně na dovolenou odjet v budoucnu chce a zároveň nechce platit stornopoplatek, může se tedy rozhodnout pro peněžní poukaz, který je „nabit“ stejnou částkou, kterou zaplatil za původní (zrušený) zájezd a jehož platnost je výrazně delší, než jsou nynější posunuté rezervace a platné katalogové nabídky. Takové poukazy jsou již v okolních zemích schváleny. U nás to šlo tradičně pomalu, ministryně Klára Dostálová nejeví o ochranu klientů cestovních kanceláří potřebný zájem a produkuje polovičatá a pro klienty nejasná řešení.

Vydání poukazu je zákonné pouze tehdy, pokud odjezdové datum zájezdu spadá do periody 20. února až 31. srpna 2020. Jiný postup lze dohodnout individuálně s klientem, časté jsou případy, kdy klient raději přijme poukaz a odloží plán na později. Platnost tohoto poukazu je však velmi dlouhá, a to nejméně k 31. srpnu 2021, tedy téměř rok a půl. Lze ji dohodnout s klientem i individuálně, zejména však v případě školních a jiných skupinových zájezdů. Ty mají více prvků, které se řídí vzájemnou dohodou skupiny s řádně pojištěným pořadatelem zájezdu. V té době si klient může hodnotu poukazu jakkoli vyčerpat. Bezpečím a výhodou pro zákazníka je, že tato cenina cestovního ruchu podléhá zákonnému pojištění cestovní kanceláře, a tudíž její hodnota je kryta a splatná pojišťovnou. Tedy jde o zcela bezpečný nástroj z pohledu objednavatele zájezdu, jehož hodnota je pojištěna u pojišťovny a také u garančního fondu, který spravuje právě příslušné Ministerstvo pro místní rozvoj.