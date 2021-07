Více o kauze

Ta zajišťuje smluvně na sídliště dodávky tepla a teplé vody. Důvodem odstávky jsou dlouhodobé spory mezi oběma společnostmi. „Firma Energo nám po pěti dnech začala dodávat teplou vodu. Bez přičinění teplárny, města nebo Energetického regulačního úřadu ERÚ). Za to jí patří naše poděkování, i když to není řešení vzniklé situace,“ říká místopředseda jednoho z SVJ Miroslav Jambor.

Jak budete dál jako SVJ postupovat?

Miroslav Jambor: Pro nás je nyní důležité, že nám zase teče teplá voda. Ale rozhodně to neznamená, že tím to končí. Budeme chtít slyšet jasné řešení celé situace a mít záruku tepla a teplé vody. V příštích dnech se zase máme sejít s Romanem Němečkem (jednatel společnosti Energo – poz. autora). Rádi bychom, aby na na něm byli zástupci teplárny i města.

Jaké by podle vás bylo optimální řešení dodávek tepla a teplé vody na sídliště Šumavská?

Především snaha všech stran tohle vůbec řešit. Lidé na sídlišti jsou zákazníci, kteří platí pravidelné zálohy. Nezajímají je spory o výměníky, smlouvy na odběry a podobně. Podle mého názoru by měl především ERÚ jako státní orgán jasně rozhodnout, kdo nám má teplo a teplou vodu dodávat.

To by tedy podle vás pomohla?

Určitě. Nám je v podstatě jedno, od koho budeme teplo odebírat. I když rozhoduje také cena, to je jasné. Ale co až přijdou chladné dny? My prostě musíme mít záruky, že už se nebude opakovat situace letos v lednu, kdy jsme poprvé spor obou firem pocítili na vlastní kůži.