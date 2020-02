Paní Lence bude letos 60 let a zároveň v létě oslaví 40 let od své svatby. „Tehdy se termíny sháněly jak bylo volno. Spíš nás zajímalo, aby bylo hezky,“ vzpomíná s úsměvem. "Magické datumy nebyly tolik v módě,“ dodala.

Ilustrační snímek | Foto: Pixabay.com

Kdyby se ale vdávala v současné době, možná by tuhle zvláštnost řešila. „Hodně se mluvilo o letošním čtvrtku 20. února. Samé dvojky, dobře by se to pamatovalo.“