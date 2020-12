„Sněhové podmínky jsou ideální a Lipno je připravené přivítat první návštěvníky při dodržení všech hygienických pravidel,“ říká Petr Dušek, provozní ředitel Skiareálu Lipno. „Jsme rádi, že můžeme zahájit sezónu, i když za omezených podmínek. Všechny půjčovny budou standardně v provozu, u nástupu na lanovky budeme organizovat fronty a zajišťovat dodržování rozestupů. Restaurace a občerstvení budou v provozu pouze prostřednictvím výdejního okénka. Alkohol nebude v prodeji vůbec,“ upřesňuje Dušek.

Skiareál Lipno se na otevření pečlivě připravil. Všichni zaměstnanci budou vybaveni speciálním nákrčníkem, který bude plnit zároveň funkci roušky. U pokladen budou moci být v jeden okamžik pouze čtyři zákazníci, nicméně nákup skipasu bude možný také v půjčovně sportovního vybavení Intersport rent. „Skipas je ale nejlepší zakoupit online, a to ještě před příjezdem na Lipno. Po příjezdu si pouze vyzvednou Lipno.card, která slouží i jako skipas,“ doporučuje Petr Dušek.

V provozu na Lipně budou i všechny půjčovny sportovního vybavení nebo lyžařské školy. „Zájemcům doporučujeme využívat spíše individuální lekce. Skupinová výuka bude omezena, a to nejvýše pro šest osob v jedné skupině,“ říká Kneiflová.

Rodinný skiareál Lipno pro letošní sezónu významně rozšířil zázemí pro návštěvníky, a to zejména pro děti. Hřiště Fox Park se zvětšilo a rozrostlo. K dispozici budou čtyři pohyblivé pásy a desítky výukových prvků, které jsou ideální pro úplně první seznámení s lyžováním. „Lipno se dlouhodobě zaměřuje na rodiny s dětmi a letošní rozšíření Fox Parku o nové pohyblivé pásy a zvětšení plochy areálu to jen potvrzuje,“ upozorňuje na letošní novinku Olga Kneiflová, tisková mluvčí areálu a dodává: „Vstup do Fox Parku je pro všechny zdarma. Rodiče tak mohou se svými dětmi sdílet jejich první lyžařské zážitky, aniž by si musely kupovat skipasy.“

Všichni ostatní se mohou těšit na nové prostory lyžařské školy, půjčovny a obchodu INTERSPORT. Na všechny návštěvníky se samozřejmě těší lišák Fox.

Bezpečnostní a hygienická opatření

Skiareál Lipno aktivně spolupracuje s Asociací horských středisek i Krajskou hygienickou stanicí v Českých Budějovicích a bude dbát na dodržování všech hygienických opatření. Konkrétní informace jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách Lipno.info a facebookovém profilu @Skiareallipno.

Na Zadově se bude lyžovat od pátku od 8.30 denně a až do 23. prosince bude areál Kobyla otevřený na denní lyžování od 8.30 do 16 hodin a na večerní lyžování od 18 do 21 hodin.