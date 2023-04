/KRIMI Z ARCHIVU/ V dubnu 2012 měli na čerpací stanici Tank ONO v Kbelnici na Strakonicku jeden z běžných pracovních dnů. Ale jen do okamžiku, než do prodejny vstoupil zamaskovaný muž.

Lupičem byl M.B. (ročník 1991). „Měl bílou čepici s vystřiženými otvory pro oči a v ruce držel předmět, který připomínal maketu pistole,“ přiblížil událost strakonický kriminalista Bohumil Votava.

Když pumpařka uslyšela větu: „Loupežné přepadení, naval prachy“ a ještě pak několikrát, otevřela kasu a dala muži částku něco málo přes 10 tisíc korun.

Jakmile bandita prodejnu opustil, poškozená okamžitě zavolala linku 158. Jako první přijela na místo hlídka z Radomyšle, která provedla prvotní šetření v podobě kontroly komunikací na Písek, Prahu a Strakonice. Bez výsledku. Pak ale přece jen měli policisté štěstí. Po silnici z Kbelnice na Osek zastavili mladíkovi, který si je víceméně sám stopnul. „Jak vám můžeme pomoci?“ ptali se policisté. „Hledám cestu na Osek,“ zněla odpověď.

Během této konverzace si ale muži zákona dobře všimli, že mladík odpovídá popisu pachatele z Kbelnice. Protože u sebe neměl žádné doklady, předvedli ho ke zjištění totožnosti. „Při prohlídce našli policisté finanční částku odpovídající loupeži,“ doplnil Bohumil Votava. Případ se jim tak podařilo vyřešit během dvou hodin od samotné loupeže.

Ale tím příběh našeho lupiče nekončí. O rok později se rozhodl opět zkusit štěstí na benzínce, a to na Katovické ve Strakonicích. „Tentokrát měl přes obličej šátek a na hlavě silonovou punčochu. Ani tentokrát nechyběla maketa pistole a věta: dej peníze do igelitky, poskládej to tam,“ uvedl další případ strakonický kriminalista.

Obsluha lupiče poslechla a vydala mu přibližně stejnou částku, jakou vzal rok předtím v Kbelnici. K tomu si přibral krabičku cigaret Marlboro. Jednu krabičku.

Prvotní pátrání vedlo do okolních barů a hospod. To se ukázalo jako správná volba, protože pachatel seděl v podniku Vagón, který je od místa činu vzdálený jen v několik minut chůze.

Při bližším ohledání místa činu druhý den našli policisté punčochu, pistoli a rukavice. Důležitější ovšem je, že se lupič doznal ke svému činu krátce po zadržení.

O pět let později…

Uběhlo pět let a v roce 2018 se bandita předvedl znovu. A byl dokonalejší. V jedno lednové dopoledne vstoupil do prodejny tabáku v Českých Budějovicích. Chtěl po prodavačce peníze, jenže narazila kosa na kámen. Nejen, že se ho prodavačka nelekla, ale navíc mu nastříkala do očí pepřák. Lupič měl co dělat, aby se z obchodu vůbec dostal. Jenže smůla! Nedaleko stojící policejní hlídka si totiž ihned všimla muže, který se podezřele motal a držel si ruce na očích. Stačil jediný pohled a bylo vše jasné.

Smůla? Kdo ví. Každopádně nyní má bandita čas ve vězení přemýšlet, kde udělal chybu.