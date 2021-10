Amatérské divadlo ve Vodňanech bylo založeno v roce 1861 Ochotnickým divadelním spolkem. První představení loutkových her pod patronací Sokola se konala v roce 1902 v hostincích Na Staré poště a U Papírníků. Zajímavostí je, že hry byly doprovázeny hudbou z flašinetu.

Co tedy v objektu nyní je?

Na tuto otázku nelze v současnosti jasně odpovědět. Rádi bychom využili některý z dotačních titulů, pakliže bude v budoucnu vypsán. V tuto chvíli není možné ani odhadovat ceny materiálů, které se mění z týdne na týden. Dalším problémem je cena práce, jenž má také vzrůstající tendence. Bylo by to věštění z křišťálové koule.

Především je třeba říci, že jsme velmi rádi, že loutkové divadlo Pimprlata přes veškeré nepřízně, nejen covidové, je tu stále a přináší díky obětavosti členů spolku malým dětem radost v samotném divadélku i na venkovních představeních. Také vystupuje i v přilehlých obcích a městech při různých příležitostech. I z těchto důvodů by si spolek zasloužil prostornější zázemí a důstojnou domovskou scénu.

Jak by mělo divadlo vypadat a jaké máte plány s jeho využitím?

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.