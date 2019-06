Loutkárna zmizela. Nenávratně...

Strakonice – Ten, kdo by nyní zavítal do loutkového divadla kulturního domu, tzv. loutkárny, posmutněl by. Už neexistuje, patří minulosti. Zmizela z důvodu rekonstrukce kulturního domu. Více přiblížil architekt Jan Zákostelecký.

„V místě bývalé loutkárny vznikne multifunkční sál, nové bary v přísálí i na balkóně a veškeré potřebné provozní a technické zázemí,“ řekl Jan Zákostelecký. V tuto chvíli probíhají hrubé stavební práce. „U každého odhaleného historického fragmentu zvažujeme možnost jeho ponechání a zakomponování do existujícího projektu interiéru,“ dodal architekt. Práce jsou součástí první realizační etapy, která začala letos v dubnu a skončí v únoru 2020. Vznikne nová restaurace s jídelnou, která v budoucnu nahradí tu současnou. Sled dalších etap budou ovlivňovat provozní a investiční možnosti majitele objektu. „Vše by mělo zapadat do celkové koncepce výhledového stavu, který byl odborné i laické veřejnosti představen v loňském roce,“ připomněl ředitel strakonické kultury František Christelbauer. K dispozici je i tak více variant, ale zatím není nic dalšího ve větší podrobnosti naprojektováno ani povoleno stavebním úřadem.

Autor: Petr Škotko