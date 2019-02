Strakonice – Pivovar Dudák měl loni největší meziroční nárůst v množství prodaného piva od roku 2006.

Strakonický pivovar. Ilustrační foto | Foto: Deník / Petr Škotko

Výstav piva v meziročním srovnání stoupl o 4,5 procenta. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku tu uvařili více piva po dlouhých 12 letech. K tomu výrazně pomohl větší zájem o pivo na Moravě, vyšší prodej lahvového piva v supermarketech a úspěch značkových restaurací tzv. Dudákoven, ale také zvýšený export.

Pivovar v číslech:

V roce 2018 stoupl výstav piva o 4,5 procenta.

To je zhruba 2300 hektolitrů piva více než v roce 2017.

Meziroční nárůst byl naposledy v roce 2006.

Ředitel pivovaru Dušan Krankus ale i tak zůstává nohama na zemi. „„Jsme si vědomi toho, že nám pomohlo výjimečně hezké počasí, stejně jako ostatním pivovarům. Nárůst však pokračoval i po zbylé měsíce roku, a to nás velice těší.“

Nový sládek Vlastimil Matej vidí další cestu především v udržení stálé kvality piva bez reklamací. „A pokračovat v nastolené tradici alespoň tří speciálních piv ročně,“ dodává.

Pivovar dodává pivo na Ukrajinu, do Portugalska nebo do Itálie. Na konci roku odešla po ročním jednání první várka do Ruské federace.