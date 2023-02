Je nějaký výrazný rozdíl mezi loňským a letošním masopustem?

Možná, že je, ale určitě ne k horšímu. Letošní masopust byl připravený precizněji, organizátoři vychytali nějaké drobnosti celkově šlo o parádní akci. Včetně závěrečného pohřbení postavy Masopustu.

Jaký byl tedy loňský masopust?

Z pohledu diváka famózní. Přes 100 masek, obrovské nadšení, velké množství různých vodňanských spolků, chuť se radovat a udělat vlastně přípravný ročník co nejlepší. Určitě byl velmi spontánní. Skvělé na něm bylo, že nápad na obnovení dávné tradice vzešel od lidí ve Vodňanech a organizátoři, mezi které patřil především fotograf Karel Burda, ho maximálně vyslyšeli. To se projevilo i na účasti a recenzích.

Masopustní průvod se vydal na cestu po Čejeticích a okolí

Vraťme se k letošnímu ročníku, ve kterém jste byla také v masce, a to trpaslíka. Jaký byl průvod z vašeho pohledu?

Bylo o něco méně masek, ale to bych přičítala nemocnosti. Také bylo více dbáno na bezpečí účastníků třeba tím, že s průvodem šly masopustní hlídky, které hlídaly plynulost, dávaly pozor na přechodech a tak podobně. To bylo dobré opatření. Také se více myslelo na obyvatele města, takže průvod mířil přímo k nim. Jedna ze zastávek byla například přímo v Centru sociální pomoci a obyvatelé měli obrovskou radost. Byl to moc hezký pocit.

V mnoha obcích a městech vítají obyvatelé občerstvením - koblihami, pitím a dalším pohoštěním. Vodňany to prý mají naopak. Je to pravda?

Ano, je. Máme občerstvení s sebou a hostíme diváky a ty, které navštívíme.

Takže se všechno podařilo podle představ?

Téměř ano, ale za sebe mám jednu připomínku. Chyběly masky, které k průvodu neodmyslitelně patří – například kobyla, medvědář s medvědem, osel, kráva, z postav Žid s pytlem přes rameno, tulák, cikánka. Věřím, že příští rok budou, protože Vodňany udělaly loni po šedesáti letech krok k tomu, aby vznikla pěkná tradice. A letos ho potvrdily.