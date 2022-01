Očkování mělo zabránit zahlcení nemocnic covid pozitivními pacienty a pacienty má chránit před těžkým průběhem nemoci. „Tento cíl byl – i přes ještě nedostatečnou proočkovanost – z podstatné části naplněn. Je to dobře patrné na porovnání loňské a letošní podzimní covidové vlny,“ vysvětluje koordinátor očkování a náměstek pro kvalitu péče strakonické nemocnice MUDr. Michal Pelíšek.

Na podzim roku 2021 panovaly ve společnosti mnohem volnější poměry, byly otevřené školy, obchody, divadla. Pravděpodobně i kvůli tomu bylo přibližně o třetinu více pozitivně testovaných pacientů. Nemocnice však zaznamenaly zhruba poloviční zátěž v porovnání s podzimem 2020, co se týká počtu hospitalizovaných včetně pacientů na jednotkách intenzivní péče a počtu zemřelých. „V éře očkování jsme sice viděli během podzimu více osob s pozitivním PCR testem, ale o dost menší zátěž nemocnic. Což má velký dopad nejen do péče o pacienty s covidem, ale zejména do necovidové péče,“ dodala tisková mluvčí nemocnice Kateřina Koželuhová.

V očkování pokračuje strakonické centrum také v roce 2022.