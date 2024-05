Ve Lnářích začala stavba kruháče. Zavření hlavního tahu na Plzeň není v plánu

Nová kruhová křižovatka by měla do Lnář na Strakonicku přinést větší bezpečí. Mluvilo se o ní roky, ve čtvrtek 2. května 2024 začala její výstavba. V následujících měsících tak musí řidiči na silnici I/20 na trase mezi Pískem a Plzní počítat s omezením dopravy. Zprovoznění nové křižovatky je plánované do konce listopadu.

Práce na výstavbě kruhové křižovatky ve Lnářích začaly 2. května. Zprovoznění nové křižovatky je plánované do konce listopadu. | Foto: Deník/Klára Alešová

Práce na nové křižovatce zasáhnou do provozu na křížení silnic I/20, II/174 a II/177 ve Lnářích. Aktuálně tu řidiči jezdí na semafory. Podle Adama Kolouška z Ředitelství silnic a dálnic se ani do budoucna řidiči nemusejí bát, že by hlavní tah z Písku na Plzeň zůstal zavřený. „Komunikace I/20 bude po dobu stavby s omezeními i nadále průjezdná. Větší omezení čeká řidiče na silnicích II. tříd, které budou v závislosti na jednotlivých etapách stavby zcela uzavřeny," vysvětlil Adam Koloušek. Přestavba křižovatky na okružní byla ve Lnářích navržena kvůli zlepšení dopravní situace. „Stávající podoba křížení už zcela neodpovídá současnému provozu s ohledem například na dopravní intenzitu na této trase. Pro zmenšení kolizních ploch, usměrnění dopravních proudů a také zvýšení nosnosti vozovky tak byla navržena přestavba stávající křižovatky na křižovatku okružní,“ dodal Adam Koloušek. Podle informací ŘSD bude samotná křižovatka s vnějším průměrem 34 metrů uzpůsobena pro průjezd vozidel o délce 22 metrů i pro potřeby nadměrných nákladů. Ve Strakonicích zadrželi hledaného muže. Uloupenou pokladnu si nesl v tašce „Součástí akce je kromě samotných křižovatkových větví také napojení místní komunikace, sjezd k čerpací stanici pohonných hmot, zemní práce, odstranění stávajících komunikací, ohumusování silničního tělesa a odvodnění silničního tělesa,“ popsal stavební akci Adam Koloušek s tím, že pro Ředitelství silnic a dálnic provede stavební úpravy společnost Sinice Klatovy a. s. za cenu zhruba 30 milionů Kč bez DPH. Kruhovou křižovatku si ve Lnářích přáli už několik let. Důvod? Ten již před časem uvedl Deníku starosta Lnář Josef Honz. „Od Kasejovic se do Lnáře auta někdy řítí i osmdesátkou, je to nebezpečné. Navíc tady máme první stupeň základní školy. Před kruhovým objezdem musí auta zpomalit a ve Lnářích bude bezpečněji,“ uvedl jeden z důvodů pro stavbu kruhového objezdu starosta.

