S jejím budováním by se podle starosty Josefa Honze mohlo začít na přelomu let 2020/2021.

„Od Kasejovic se nám sem auta někdy řítí i osmdesátkou. Máme tu první stupeň základní školy, je to nebezpečné. Auta by před kruhovým objezdem musela zpomalit a ve Lnářích by bylo bezpečněji,“ uvedl důvody pro stavbu kruhového objezdu starosta.

Jeho slova potvrzuje i ředitelka místní základní školy Jitka Venclová. „S dětmi někdy chodíme na hřiště, které je přes hlavní silnici, a musíme opravdu dávat velký pozor. Snížení rychlosti přes obec bychom jen uvítali,“ dodala.

Podrobnosti ohledně výstavby kruhového objezdu už vedení obce projednává s ředitelstvím silnic a dálnic.

Lnáře, které leží na silnici I/20, mají díky nainstalovanému radaru možnost sledovat hustotu provozu v obci. Za měsíc tu projede přibližně 20 000 aut.

Bezpečnost silničního provozu vyřešili novou kruhovou křižovatkou také v nedaleké Blatné. Kruhový objezd je v současné době ve výstavbě.