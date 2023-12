/FOTO, VIDEO/ Od 19. prosince vystoupala hladina v největší přehradě v Česku o víc než 80 cm. Už na Štědrý večer přesáhla hladinu zásobního prostoru a dostala se tak do tzv. ochranného čili retenčního pásma, které se plní jen za povodňových stavů. Vody bude ještě několik dnů přibývat, povodeň na Vltavě pod hrází ale zatím nehrozí.

Do Lipna se valí povodeň ze Šumavy. Podívejte se, jak to vypadá v Pěkné, Nové Peci, v Černé a Frymburku. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Nebýt přehrady, Vltavou ve Vyšším Brodě v těchto dnech teče místo 40 kubíků, které Povodí Vltavy odpouští, minimálně trojnásobek. „Zrovna dneska nám volali z Povodí, jestli zvládneme s převozem ještě 30 centimetrů navíc. Nám to v ničem nevadí, jenom nám pod vodou zmizela uvazovací místa, takže musíme trochu improvizovat,“ přiblížil kapitán hornoplánského převozu Karel Kukačka.

„Přítok do Lipna je obrovský, za den nám hladina stoupá o 20 centimetrů, centimetr za hodinu. Některé předpovědní modely říkají, že by přítok mohl být až 200 kubíků za vteřinu, je to učebnicová zimní povodeň,“ přiblížil na Štědrý den Radovan Honza, šéf lipenského provozu Povodí Vltavy. „Budeme se snažit odtok z Lipna držet tak, jak je, tedy na čtyřiceti kubících.“

Hladina zásobního prostoru, který slouží k manipulaci s vodou za běžných okolností, je na Lipně na kótě 724,90 m n. m. Na Štěpána hladina vody překonala 725 m n. m. Nad tuto kótu se hladina vyšplhala jen při povodních v letech 2002 a 2013. Vůbec nejvýš to bylo 14. srpna 2002, a to 725,62 m n. m., kdy o dva centimetry překonala maximální retenční hladinu. V roce 2013 kulminovala přehrada 5. června na 724,32 m n. m. Naproti tomu minimum záznamy z 21. století hlásí z ledna 2004: hladina klesla až na 721,77 m n. m.

